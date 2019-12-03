Сьогодні Рада планує ухвалити законопроєкт про ДБР



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Першим питанням у вівторок заплановано продовження розгляду в другому читанні законопроєкту №2116 щодо удосконалення діяльності ДБР

Український парламент на засіданні у вівторок, 3 грудня, планує завершити розгляд поправок до законопроєкту №2116 «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань».

Про це йдеться у порядку денному засідання, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Так, першим питанням у вівторок заплановано продовження розгляду в другому читанні законопроєкту №2116 щодо удосконалення діяльності ДБР. Народні депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту, яких внесено 328. Зокрема, народні депутати мають ухвалити поправку №318, яка передбачає забезпечення безперервності розслідування справ Майдану.

Крім того, парламентарії мають ухвалити проєкти постанов №2506 і №2507, що передбачають дострокове припинення повноважень народних депутатів від фракції «Слуга народу» Олександра Кубракова та Олексія Кучера. Як відомо, Кубракова було призначено на посаду глави Укравтодору, а Кучера - головою Харківської обласної державної адміністрації.

Порядок денний також передбачає розгляд у другому читанні законопроєкту №0963 «Про внесення змін до закону України «Про дорожній рух» щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних», який було ухвалено в першому читанні ще Верховною Радою VIII скликання.

Також депутати мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт №2237 про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів. Він передбачає порядок проведення слідчих дій над нардепами після скасування депутатської недоторканності.

У другому читанні заплановано розгляд президентського законопроєкту №2300 щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового.

Крім того, для повторного розгляду з пропозиціями президента заплановано закон №1231 «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».

У першому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкти 1209 і 1210 про внесення змін до деяких законів та до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення передбачено проєкт постанови №2327 «Про заяву Верховної Ради України «Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору».