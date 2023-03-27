Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої

Фігуранти справи з моменту вчинення злочину не відвідували школу разом із потерпілою

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита заявив, прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення Воловецького районного суду, яке спричинило хвилю громадського обурення через резонансну справу про зґвалтування неповнолітньої дівчинки трьома підлітками.

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Також Микита наголосив, що фігуранти від моменту скоєння злочину не відвідували школи разом із потерпілою, а були під домашнім арештом. Після вироку суду вони навчаються дистанційно й фактично ізольовані від дівчинки, написав він.

«Відповідним службам дав доручення невідкладно законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою і ґвалтівниками незалежно від кінцевого рішення суду. Родині потерпілої буде запропоновано інші навчальні заклади області для продовження навчання дитини. Перелік таких навчальних закладів уже сформовано. Остаточне рішення – за батьками», – повідомив голова ОВА.

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Микита наголосив, що тримає ситуацію під особистим контролем.

Нагадаємо, на Закарпатті хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі. Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину.

Розголос ця справа отримала тільки днями, коли Воловецький районний суд виніс вирок ґвалтівникам – п'ять років ув'язнення з випробувальним терміном два роки. Замість компенсації у розмірі 450 тисяч гривень, на якій наполягала постраждала, суд спершу стягнув з трьох ґвалтівників по 20 тисяч і потім призначив ще 60 тисяч. Тобто сумарно 240 тисяч.

Прокуратура готує оскарження судового вироку.