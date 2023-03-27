Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої
Голова Закарпатської обласної ради наголосив, що тримає справу на особистому контролі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Фігуранти справи з моменту вчинення злочину не відвідували школу разом із потерпілою

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита заявив, прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення Воловецького районного суду, яке спричинило хвилю громадського обурення через резонансну справу про зґвалтування неповнолітньої дівчинки трьома підлітками.

Також Микита наголосив, що фігуранти від моменту скоєння злочину не відвідували школи разом із потерпілою, а були під домашнім арештом. Після вироку суду вони навчаються дистанційно й фактично ізольовані від дівчинки, написав він.

«Відповідним службам дав доручення невідкладно законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою і ґвалтівниками незалежно від кінцевого рішення суду. Родині потерпілої буде запропоновано інші навчальні заклади області для продовження навчання дитини. Перелік таких навчальних закладів уже сформовано. Остаточне рішення – за батьками», – повідомив голова ОВА.

Микита наголосив, що тримає ситуацію під особистим контролем.

Нагадаємо, на Закарпатті хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі. Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину.

Розголос ця справа отримала тільки днями, коли Воловецький районний суд виніс вирок ґвалтівникам – п'ять років ув'язнення з випробувальним терміном два роки. Замість компенсації у розмірі 450 тисяч гривень, на якій наполягала постраждала, суд спершу стягнув з трьох ґвалтівників по 20 тисяч і потім призначив ще 60 тисяч. Тобто сумарно 240 тисяч.

Прокуратура готує оскарження судового вироку.

 

Теги: зґвалтування Закарпаття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Правоохоронці затримали збоченця, який зберігав дитяче порно (фото)
Правоохоронці затримали збоченця, який зберігав дитяче порно (фото)
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої
Фальшива переселенка допомагала ворогу атакувати Львів
Фальшива переселенка допомагала ворогу атакувати Львів
Встановлено особу окупанта, який через ревнощі жорстоко застрелив українку в Ізюмі
Встановлено особу окупанта, який через ревнощі жорстоко застрелив українку в Ізюмі
На Київщині суддя отримав вирок у понад 8 років колонії за хабар
На Київщині суддя отримав вирок у понад 8 років колонії за хабар
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура готує оскарження судового вироку
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура готує оскарження судового вироку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
58K
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
30K
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
24K
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
22K
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
20K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Новини

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту