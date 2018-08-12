Журналісти підтвердили залізобетонне алібі чоловіка, затриманого за напад на Гандзюк



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Свідки, які не є родичами чи знайомого затриманого, підтвердили алібі на час нападу Гандзюк

Група журналістів знайшла свідків, які підтвердили алібі Миколи Новікова, затриманого за напад у Херсоні на активістку і керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Відповідне відео поширила журналістка Мар’яна П’єцух.

«Ми розшукали сім’ю зі Львова, яка відпочивала разом з компанією Новікова з 27-го липня по 1-е серпня на Херсонщині. Вони кажуть, що слідчі досі з ними не зв’язувалась, щоб взяти свідчення про те, де і коли вони бачили Новікова. Свідки стверджують, що довше, ніж на півгодини він з їх поля зору у всі дні відпочинку не відлучався», - написала вона на Facebook.

За словами П’єцух, свідки не розуміють, чому досі їх ніхто ні про що не розпитав, чому їхні свідчення на користь алібі підозрюваного не цікавлять слідство. Свідки впевнені, що затриманий Новіков став жертвою імітації правосуддя.

«За останній рік в Херсоні напали ще на трьох публічних людей, відомих активною проукраїнською позицією. Проте у слідстві жодних зрушень і навіть натяків на активну роботу слідчих. Проте ситуація з Катериною Гандзюк отримала надто великий резонанс і потягла за собою масові протести, і як наслідок – «винного» знайшли буквально за три дні», - наголосила журналістка.

Блогер Антон Швець зауважує, що громадськість так і не була повідомлена про думки слідства з приводу мотивів Новікова, запідозреного у злочині. За його словами, справа про напад на Гандзюк є прикладом неробства силових органів.

«Наша кадрова Нацполіція в масі своїй в регіонах не розслідує ніяких справ. Вони наскільки не вміють розслідувати нічого, що не знають, як повинно хоча б виглядати нормальна справа. І нікому поруч підказати. Вони їх не бачили ні одної, їм невідомо, як виглядає нормальна робота, вони навіть в разі наявності ультимативно категоричної мотивації, навіть рятуючи свою кар'єру, зробити нічого не можуть, навіть схожого на нормальне не можуть виписати», - написав він у Facebook.

Швець не виключає, що будь-який громадянин може опинитися не в той час і не в тому місці і стати підозрюваним на кшталт Новікова.

«І реформи, які вже є, не допоможуть. Тому що такі ж [нероби] понабивалися і в НАБУ і САП, де вони [зовсім нічого] зробити не можуть, і в ДБР, де ми ще побачимо їх художества. Ну а в ГПУ вони завжди сиділи. Та й Служба божа професіоналами багата тільки в відділі К», - резюмував блогер.

Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

Також поліція встановила, де нападники на Гандзюк придбали сірчану кислоту.

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