Підозрюваного у нападі на Гандзюк арештували



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Підозрюваний - Микола Новіков 1978 року народження

Суд допитав свідка зі сторони захисту - сестру підозрюваного

Херсонський міський суд Херсонської області у понеділок, 6 серпня, взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк.

Суд обрав підозрюваному Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Прокуратура клопотала про тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас захисник підозрюваного наполягав на відмові клопотання сторони обвинувачення. Адвокат заявив, що його підзахисний перебуває під вартою незаконно і він не був знайомий з Гандзюк.

За його словами, один зі свідків не впізнав у підозрюваному особу нападника, інший – «вводить слідство в обману». Крім того, він зазначив, що у підозрюваного було алібі: на момент скоєння злочину «він перебував у с. Більшовик на відпочинку». Таким чином, сторона захисту наполягала на більш м’якому запобіжному заході.

Крім того, суд допитав свідка зі сторони захисту – сестру підозрюваного. Вона заявила, що Новіков перебував на відпочинку у с. Більшовик. За її словами, 27 липня вона з чоловіком, двома дітьми, братом, Миколою Новіковим, а також із гостями зі Львова, які прибули до них 25 липня, вирушили на море у цей населений пункт.

Сестра Новікова стверджує, що там компанія відпочивала до 1 серпня, зупинившись у наметовому містечку біля фургону, де один зі свідків бачив їх «кожну хвилину».

Нагадаємо, 3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

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Джерело: УНН