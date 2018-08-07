Поліція заявила про ще одного підозрюваного у замаху на Гандзюк



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У справі про напад на Катерину Гандзюк з'явився ще один підозрюваний

Поліція просить громадян та ЗМІ допомогти встановити місцеперебування нового підозрюваного

У Національній поліції України заявили про ще одного учасника замаху на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Поліція просить громадян та ЗМІ допомогти встановити його місцеперебування. Про це сьогодні повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв на брифінгу у Києві.

«Сьогодні вранці я отримав постанову слідчого щодо надання дозволу на розголошення таємниці досудового розслідування. І хочу, щоби нам громадяни, журналісти допомогли встановити особу ще одного майбутнього підозрюваного у вчиненні цього правопорушення», — сказав він.

На уточнення журналістів про те, яка була роль цієї другої особи у вчиненні замаху на Катерину Гандзюк, Князєв відповів: «Ми вважаємо, що ця особа брала участь у вчиненні вказаного правопорушення».

Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

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Джерело: УНН