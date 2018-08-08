Поліція встановила, де нападники на Гандзюк придбали сірчану кислоту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У справі про напад на Катерину Гандзюк з'явився ще один підозрюваний

Правоохоронці вилучили понад 530 пляшок з сірчаною кислотою

Правоохоронці встановили місце, де зловмисники придбали сірчану кислоту, якою облили херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив 8 серпня на своїй сторінці у Facebook.

«В розслідуванні справи щодо нападу на Катерину Гандзюк щодня проводяться активні оперативно-розшукові та слідчі заходи. На сьогодні можу сказати, що встановлено місце, де була придбана кислота, яку використовували при нападі на жінку. Знайдено та вилучено понад 530 пляшок з цим розчином», - написав Аброськін.

За його словами, встановлена і допитана особа, яка реалізувала кислоту.

«Вже є якісне фото зображення особи, яка придбала розчин - це саме та особа, про яку вчора (7 серпня. – Ред.) на брифінгу говорив голова Нацполіції Сергій Князєв, й на сьогодні проводяться заходи з метою її встановлення», - повідомив Аброськін.

Зловмисник, який придбав сірчану кислоту для нападу на Гандзюк

Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

Читайте також матеріал «Главкому»

Шалена Катерина та всі її вороги. Хто може стояти за кислотним замахом у Херсоні