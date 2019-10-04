ДБР повідомило про підозру ексдепутату Пашинському



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Сергій Пошинський

Наразі вирішується питання про обрання колишньому депутату запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому депутату Верховної Ради Сергію Пашинському (фракція «Народний фронт») у справі про стрілянину у В'ячеслава Хімікуса. Про це сказано в повідомленні пресслужби ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між ексдепутатом і громадянином.

Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив чоловікові в ліву ногу.

Як наслідок, Хімікус отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневої кістки лівої ноги.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, нанесені тілесні ушкодження є тяжкими.

В’ячеслав Хімікус

Наразі вирішується питання про обрання ексдепутату запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Попередня кваліфікація - ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш ніж на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

У квітні Генеральна прокуратура повторно закрила кримінальне провадження щодо нанесення Пашинським тілесних ушкоджень громадянину Хімікусу.