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Змінив 77 номерів і використовував 18 смартфонів. СБУ викрила російського агента у лавах ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Змінив 77 номерів і використовував 18 смартфонів. СБУ викрила російського агента у лавах ЗСУ
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння головнокомандувача викрила російського агента у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ФСБ контрактник, який наводив удари росіян на об’єкти українських військ на південному фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Встановлено, що для конспірації зв’язку з російською спецслужбою фігурант змінив 77 телефонних номерів. Задокументовано, як кожні два дні зловмисник оновлював сім-картку на вісімнадцяти смартфонах, за допомогою яких коригував ворожі атаки на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Співробітники СБУ завчасно убезпечили позиції Сил оборони на півдні України та затримали агента, коли він самовільно залишив військову частину, щоб «залягти на дно» спочатку в Одесі, а згодом у Миколаєві.

«Як з’ясувало розслідування, військовий потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав «легкі» заробітки у тематичних Телеграм-каналах. Після вербування агент записував для куратора з РФ голосові повідомлення з детальним описом військових об’єктів, де він проходив службу», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає СБУ, найбільше окупантів цікавили геолокації інженерних переправ та фортифікаційних споруд ЗСУ за 5-10 км від лінії боєзіткнення. Крім цього, фігурант позначав на гугл-картах та надсилав ворогу координати суміжних з’єднань українських військ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України затримала військовослужбовця, якого підозрюють у передачі російській спецслужбі інформації про українські позиції на Донеччині. За даними слідства, він передавав ФСБ відомості про напрямки руху та бойові завдання свого підрозділу, а також наслідки російських ударів. 

Теги: СБУ війна російські агенти

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