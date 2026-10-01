Зеленський відзначив орденами двох заступників міністра оборони
Сергій Бойєв отримав орден «За заслуги» ІІ ступеня, а Олексій Вискуб – ІІІ ступеня
Президент України Володимир Зеленський нагородив двох заступників міністра оборони державними нагородами. Сергій Бойєв та Олексій Вискуб отримали ордени «За заслуги» різних ступенів. Відповідний указ №996/2026 глава держави підписав 30 вересня 2026 року, повідомляє «Главком».
Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджено Сергія Бойєва, заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції.
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримав Олексій Вискуб, перший заступник міністра оборони України.
Згідно з указом президента, обох посадовців нагороджено за вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України, розвиток оборонної промисловості, професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків.
Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський перебуваючи на фронті звернувся до українських військовослужбовців напередодні Дня захисників і захисниць України. Він подякував воїнам за оборону держави та наголосив, що саме на передовій формується стійкість України
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