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Зеленський відзначив орденами двох заступників міністра оборони

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський відзначив орденами двох заступників міністра оборони
Обох посадовців нагороджено за вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України
фото: Міністерство оборони України

Сергій Бойєв отримав орден «За заслуги» ІІ ступеня, а Олексій Вискуб – ІІІ ступеня

Президент України Володимир Зеленський нагородив двох заступників міністра оборони державними нагородами. Сергій Бойєв та Олексій Вискуб отримали ордени «За заслуги» різних ступенів. Відповідний указ №996/2026 глава держави підписав 30 вересня 2026 року, повідомляє «Главком».

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджено Сергія Бойєва, заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Сергій Бойєв працює в Міністерстві оборони з жовтня 2024 року. До цього він був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У Міноборони відповідає за європейську інтеграцію, міжнародну взаємодію та розвиток співпраці з партнерами. Зокрема, він бере участь у переговорах із представниками ЄС і НАТО щодо оборонної підтримки України.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримав Олексій Вискуб, перший заступник міністра оборони України.

Олексій Вискуб обіймає цю посаду з 5 лютого 2026 року. До призначення в Міноборони він був першим заступником міністра цифрової трансформації. На цій посаді відповідав за розвиток «Дії», державних цифрових сервісів, реінжиніринг процесів та скорочення бюрократії. Після початку повномасштабного вторгнення Вискуб долучився до реалізації військових проєктів Мінцифри. Зокрема, працював над «Армією дронів», «Лінією дронів», створенням дроново-штурмових полків, розвитком системи БпЛА-екіпажів та «малої» ППО.

Згідно з указом президента, обох посадовців нагороджено за вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України, розвиток оборонної промисловості, професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський перебуваючи на фронті звернувся до українських військовослужбовців напередодні Дня захисників і захисниць України. Він подякував воїнам за оборону держави та наголосив, що саме на передовій формується стійкість України

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Теги: Володимир Зеленський орден державні нагороди війна День захисника України

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