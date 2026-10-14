Удар по Рівному: уражено житловий сектор, поранено людей

За даними «Главкома», уламки БпЛА впали на школу та пожежну станцію

Російська терористична армія атакувала Рівне. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

«Ще одна атака на Рівне. Вражений житловий сектор. Наразі відомо про трьох поранених. Усі відповідні служби працюють. Разом з міською владою перебуваю на місці події», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними «Главкома», уламки БпЛА впали на школу та пожежну станцію.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло.

До слова, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія вдарила по залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині.

Зокрема, російська терористична армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини. Унаслідок чого загинуло двоє людей.

Як повідомлялося, уночі противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії. Основний напрямок удару – Київ, Київщина та Харківщина.