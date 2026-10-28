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У Росії палає хімзавод «Азот», який постачає сировину для виробництва вибухівки (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Росії палає хімзавод «Азот», який постачає сировину для виробництва вибухівки (відео)
фото: соцмережі

Після нічної атаки пожежа спалахнула на підприємстві в Новомосковську Тульської області

У російському Новомосковську Тульської області після нічної атаки безпілотників загорівся хімічний завод «Азот». Відео масштабної пожежі поширили місцеві жителі, пише «Главком».

За повідомленнями очевидців, вибухи в Новомосковську лунали вночі проти 28 жовтня. Згодом у мережі з’явилися кадри пожежі на території промислового підприємства. На кадрах видно, що над заводом здіймається стовп густого чорного диму, який видно з прилеглих населених пунктів. 

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Новомосковський «Азот» – одне з найбільших хімічних підприємств Росії та великий виробник аміаку й азотних добрив. Завод також виготовляє азотну кислоту, аміачну селітру, карбамід, метанол та іншу хімічну продукцію.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, новомосковський «Азот» постачав азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську Нижньогородської області. Це підприємство виробляє вибухові речовини для потреб російської військової промисловості.

Насліджкит пожежі на заводі
Насліджкит пожежі на заводі
фото: соцмережі

За інформацією української розвідки, від початку повномасштабної війни до заводу імені Свердлова з Новомосковська відправили близько 5 тис. тонн азотної кислоти. Цю речовину використовують, зокрема, під час виробництва октогену та гексогену – вибухових речовин, які застосовують у боєприпасах.

Нагадаємо, що у російському Новомосковську Тульської області безпілотники атакували хімічний завод «Азот», на підприємстві виникла пожежа. Місцеві жителі також скаржаться на їдкий запах у місті. 

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Теги: росія обстріл війна пожежа дрон

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