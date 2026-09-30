Затримано «крота», який зливав ФСБ позиції свого підрозділу на Донеччині

Фігурантом виявився кулеметник однієї з бригад безпілотних систем ЗСУ, яка виконує завдання на Краматорському напрямку

Кулеметник позначав геолокації українських військових на Google-картах

Служба безпеки України затримала військовослужбовця, якого підозрюють у передачі російській спецслужбі інформації про українські позиції на Донеччині. За даними слідства, він передавав ФСБ відомості про напрямки руху та бойові завдання свого підрозділу, а також наслідки російських ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву СБУ.

Фігурантом виявився кулеметник однієї з бригад безпілотних систем ЗСУ, яка виконує завдання на Краматорському напрямку. За даними слідства, він передавав росіянам інформацію, яка могла бути використана для наведення вогню по позиціях його підрозділу.

Окремо військовий повідомляв російській спецслужбі про результати атак на пункти дислокації українських захисників на лінії фронту.

СБУ встановила, що чоловік почав співпрацювати з ФСБ після вербування через Telegram-канал, де шукали близькі стосунки. Після цього він почав збирати інформацію про українських військових.

Зокрема, фігурант позначав на Google-картах геолокації українських захисників, а також приховано фотографував військові об'єкти на камеру мобільного телефона.

Контррозвідники СБУ викрили військового на початковому етапі його діяльності. Правоохоронці затримали його під час підготовки чергового звіту для російської спецслужби. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон. За даними СБУ, на ньому містилися докази співпраці з ФСБ.

Слідчі повідомили військовому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Водночас слідство перевіряє можливу додаткову кваліфікацію дій військового за статтею про державну зраду.

Варто нагадати, що контррозвідка Служби безпеки України затримала у Херсоні агента ФСБ, якого російська спецслужба завербувала на початку повномасштабного вторгнення та тривалий час тримала у «сплячому» режимі.