У Рівному затримано студента, який планував підірвати цілий підрозділ ЗСУ

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Рівному агента РФ, який на замовлення ворога намагався підірвати цілий підрозділ Збройних сил України під час його відправлення до пункту постійної дислокації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як з’ясувало розслідування, для вчинення теракту ворог завербував студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів. Напроти паркувального майданчика агент встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою «відеопастки» окупанти сподівалися відстежувати посадку військових у салон автобуса та підірвати його в момент руху до пункту призначення.

«Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення СВП поспіхом намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб «залягти на дно». У затриманого вилучено смартфон, з якого він «прозвітував» до РФ про закладену вибухівку на місці запланованого теракту», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, агентурне завдання виконував студент одного зі столичних університетів. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку «швидких» заробітків в тематичних Телеграм-каналах. Після вербування росіяни «відрядили» його до Рівного, щоб він підготував підрив військового транспорту з особовим складом ЗСУ.

«Прибувши до міста, агент оселився в орендованій квартирі і згодом отримав від куратора з РФ координати схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій. Встановлено, що вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із горючою рідиною для збільшення уражаючої дії», – наголосила СБУ.

Наразі Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ запобігла теракту у Хмельницькому, який російські спецслужби планували здійснити проти військовослужбовця Збройних сил України. Правоохоронці затримала 16-річного мешканця Чернівців, який виготовив саморобний вибуховий пристрій для майбутнього підриву.