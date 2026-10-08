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«Блекаут» під час вистави у театрі Франка: зал заспівав українських пісень (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Блекаут» під час вистави у театрі Франка: зал заспівав українських пісень (відео)
До співу долучалися люди в різних частинах залу, створивши своєрідний імпровізований концерт
Фото: Скриншот з відео

Глядачі не розійшлися та підтримали атмосферу вистави співом

Під час вистави у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка у Києві зникло світло. Попри раптовий «блекаут», глядачі не розійшлися, а почали разом співати українських пісень. Про це повідомляє «Главком».

Через відключення електроенергії вистава на певний час залишилася без звичного освітлення. У залі запанувала темрява, однак пауза не переросла у паніку чи невдоволення.

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Навпаки, глядачі почали співати українські пісні. До співу долучалися люди в різних частинах залу, створивши своєрідний імпровізований концерт просто під час вистави.

Театр Франка працює в умовах регулярних атак РФ та перебоїв з електропостачанням. У закладі також діють окремі правила щодо проведення вистав під час повітряних тривог.

Попри складні умови, театр продовжує проводити вистави. В афіші закладу на 8 жовтня були заплановані покази на основній та камерній сценах.

Для глядачів цього вечора вимкнення світла стало несподіваною частиною вистави, яка завершилася спільним виконанням українських пісень.

Нагадаємо, 7 жовтня на правому березі Києва тимчасово було призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі. Також через відсутність електропостачання було тимчасово призупинено рух фунікулера.

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Теги: відключення війна Україна патріотизм пісня театр Київ

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