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Каллас пояснила, чому важливо бити по російських НПЗ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Каллас пояснила, чому важливо бити по російських НПЗ
Каллас вважає, що нафтові доходи РФ мають бути обмежені
фото: Reuters

Висока представниця ЄС з безпекової політики наголосила, що тиск на Росію має посилитися

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що рішення України поновити удари по нафтопереробних заводах РФ є цілком обґрунтованим. Про це вона сказала перед початком саміту ЄС, повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

Каллас вважає, що нафтові доходи РФ мають бути обмежені, і Україна ставить саме таку мету, коли здійснює удари по російських нафтопереробних потужностях. «Більша частина коштів, які Росія виділяє на війну, надходить від доходів від нафти. Тож Україна явно хоче, щоб ця війна закінчилася. Адже, як ви розумієте, припинення фінансування війни – це єдиний спосіб досягти цього», – зазначила вона.

Висока представниця ЄС з безпекової політики додала, що тиск на Росію має посилитися.

«Ми вважаємо, що для того, щоб покласти край цій війні, слід чинити тиск на Росію, а не на Україну, змушуючи її капітулювати, і в цьому питанні ми демонструємо тверду рішучість», – наголосила Каллас.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Він пояснив, що призупинив удари по об’єктах енергетики на три дні, щоб дотриматися домовленості. Водночас Москва продовжувала завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі та за останній тиждень убила понад 100 мирних жителів.

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Теги: росія війна Кая Каллас

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