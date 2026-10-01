Втрати ворога станом на 1 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 388 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 900 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 1 жовтня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 1 жовтня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 1 жовтня 2026 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 1 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 535 870 (+1 900) осіб;

танків – 12 388 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 464 (+1) од.;

артилерійських систем – 50 555 (+36) од.;

РСЗВ – 2 174 (+3) од.;

засобів ППО – 1 683 (+1) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 803 (+14) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 541 383 (+1 288) од.;

крилатих ракет – 5 126 (+5) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 155 887 (+524) од.;

спеціальної техніки – 4 774 (+4) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 1 жовтня 2026 року