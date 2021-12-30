Зробив три уколи наркотиків: у Маріуполі 40-річний чоловік зґвалтував неповнолітню

За скоєний злочин чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі

У Маріуполі Донецької області 40-річний чоловік вколов наркотики 17-річній дівчині, після чого зґвалтував її. Про це повідомляє регіональна прокуратура.

Відомо, що інцидент стався ще у вересні 2021-го року, а наразі завершилося досудове розслідування.

Як виявилося, чоловік перебував у відрядженні та запросив у гості 17-річну дівчину, яка знаходилася у стані алкогольного сп’яніння.

Обвинувачуваний запропонував дівчині вступити з ним у статеві відносини, а коли вона йому відмовила схилив її до вживання психотропних речовин та особисто зробив 3 уколи. Після цього він її зґвалтував.

Маріупольською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного жителя Дніпропетровської області за фактом зґвалтування неповнолітньої особи та схиляння її до вживання психотропних речовин (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 КК України).

За скоєний злочин чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, в Києві судитимуть 50-річного педофіла, який у ліфті напав на двох дівчаток.

Слідчі поліції Києва оголосили підозру 44-річному чоловіку за розбещення малолітньої падчерки. 44-річний місцевий мешканець тривалий час переховувався від органів досудового розслідування, допоки його не розшукали ювенальні поліцейські.

В Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів.