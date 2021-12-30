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    Зробив три уколи наркотиків: у Маріуполі 40-річний чоловік зґвалтував неповнолітню

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    У Маріуполі 40-річний чоловік зґвалтував неповнолітню - Зробив три уколи наркотиків: у Маріуполі 40-річний чоловік зґвалтував неповнолітню
    У Маріуполі 40-річний чоловік зґвалтував неповнолітню
    фото ілюстраційне

    За скоєний злочин чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі

    У Маріуполі Донецької області 40-річний чоловік вколов наркотики 17-річній дівчині, після чого зґвалтував її. Про це повідомляє регіональна прокуратура.

    Відомо, що інцидент стався ще у вересні 2021-го року, а наразі завершилося досудове розслідування.

    Як виявилося, чоловік перебував у відрядженні та запросив у гості 17-річну дівчину, яка знаходилася у стані алкогольного сп’яніння.

    Обвинувачуваний запропонував дівчині вступити з ним у статеві відносини, а коли вона йому відмовила схилив її до вживання психотропних речовин та особисто зробив 3 уколи. Після цього він її зґвалтував.

    Маріупольською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного жителя Дніпропетровської області за фактом зґвалтування неповнолітньої особи та схиляння її до вживання психотропних речовин (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 КК України).

    За скоєний злочин чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, в Києві судитимуть 50-річного педофіла, який у ліфті напав на двох дівчаток.

    Слідчі поліції Києва оголосили підозру 44-річному чоловіку за розбещення малолітньої падчерки. 44-річний місцевий мешканець тривалий час переховувався від органів досудового розслідування, допоки його не розшукали ювенальні поліцейські.

    В Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів.

    Теги: прокуратура Італія наркотики розслідування зґвалтування злочин
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    Зробив три уколи наркотиків: у Маріуполі 40-річний чоловік зґвалтував неповнолітню