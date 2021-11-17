Киянин розбещував малолітню падчерку, поки матері дівчинки не було вдома

Зловмисник залишився наодинці із дівчинкою та вчинив відносно неї дії сексуального характеру

Слідчі поліції Києва оголосили чоловіку підозру 44-річному чоловіку за розбещення малолітньої падчерки. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Так, до столичної поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що співмешканець розбещував її малолітню доньку. Для з’ясування усіх обставин події на місце терміново виїхали слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції.

Поліцейські опитали заявницю та встановили, що подія відбулась в той час, коли жінка перебувала на роботі.

«Скориставшись відсутністю жінки в оселі, зловмисник почав вчиняти дії сексуального характеру. Коли ввечері матір дівчинки повернулась додому, дізналась від дитини про те, що сталося, то одразу зателефонувала до поліції. На що підозрюваний вдався до втечі», – розповів т. в. о. начальника Подільського управління поліції Юрій Трембіцький.

44-річний місцевий мешканець тривалий час переховувався від органів досудового розслідування, допоки його не розшукали ювенальні поліцейські. Слідчі встановили, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 156 Кримінального кодексу України – це розбещення малолітньої особи. За погодженням із місцевою окружною прокуратурою ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого», – додав Трембіцький.

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