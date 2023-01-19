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Попри шторм, армія РФ тримає в Чорному морі бойові кораблі

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Попри шторм, армія РФ тримає в Чорному морі бойові кораблі
фото ілюстративне

З 11 бойових кораблів – шість ракетоносіїв, серед яких два підводних

У Чорному морі станом на ранок 19 січня російська армія тримає 11 бойових кораблів, повідомляє у четвер оперативне командування «Південь».

«Незважаючи на потужний шторм, ворог продовжує тримати значне корабельне угруповання в Чорному морі. З одинадцяти бойових кораблів – шість ракетоносіїв, серед яких два підводних. Сумарний залп «Калібрів» може бути до 40 ракет», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією очільниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк країна-агресорка РФ під час атаки на Україну 14 січня використала половину з підготовлених до удару «Калібрів» у Чорному морі. Решта ж залишається на бойовому чергуванні, а отже можуть бути використані.

Крім того, за словами Гуменюк, РФ стала рідше використовувати у війні проти України іранські дрони-камікадзе через відсутність якісно навчених інспекторів. Востаннє окупанти атакували Україну іранськими «Шахедами» 2 січня.

Нагадаємо, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області. 

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Теги: росія Чорне море війна тероризм

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