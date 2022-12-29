Росія готова вдарити по Україні з Чорного моря 20 «Калібрами»
Росія вивела в Чорне море два ракетоносії
Російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорному морі надводний і підводний ракетоносії. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Готовність пуску до 20 «Калібрів», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, близько 6 години ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Повідомлялося, що півдню України загрожує ракетна небезпека. Зафіксовано активність стратегічної авіації.
28 грудня увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Під час повітряної тривоги харків'яни бачили у південно-східній частині міста спалах та заграву.
Також у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.
Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 29 грудня російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА «Шахед-136». 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили.
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