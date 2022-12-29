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Росія готова вдарити по Україні з Чорного моря 20 «Калібрами»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія готова вдарити по Україні з Чорного моря 20 «Калібрами»
На чергуванні РФ у Чорному морі надводний і підводний ракетоносії
фото ілюстративне

Росія вивела в Чорне море два ракетоносії

Російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорному морі надводний і підводний ракетоносії. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Готовність пуску до 20 «Калібрів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, близько 6 години ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Повідомлялося, що півдню України загрожує ракетна небезпека. Зафіксовано активність стратегічної авіації.

28 грудня увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Під час повітряної тривоги харків'яни бачили у південно-східній частині міста спалах та заграву

Також у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 29 грудня російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА «Шахед-136». 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили.

Читайте також: Україна розробляє безпілотники, здатні атакувати ворожі дрони
Теги: війна Чорне море росія Україна ракета

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