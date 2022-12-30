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Аналітики ISW пояснили, навіщо РФ заявила про «нескінченний запас Калібрів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Аналітики ISW пояснили, навіщо РФ заявила про «нескінченний запас Калібрів»
фото ілюстративне

В ISW вважають, що зламати волю України шляхом масштабних ракетних ударів по критичній інфраструктурі, Росії не вдасться

29 грудня під час чергового масованого ракетного удару по Україні міноборони РФ заявило, що ракети «Калібр» у них «ніколи не закінчаться». Аналітики Інституту вивчення війни роз’яснили мету Росії. 

Експерти вважають, що таким чином Росія намагалась відповісти Заходу, який наголошує на виснаженні запасів високоточного озброєння у росіян після низки масованих ударів по Україні.

У ISW нагадали, що повідомлялося про виснаження російського арсеналу високоточної зброї, однак попри це, ймовірно, найближчим часом окупанти продовжуватимуть завдавати значних страждань українським цивільним особам.

Також нещодавно очільник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що у російських військ достатньо ракет для нанесення ще двох-трьох масштабних ударів.

«ISW оцінює, що російська кампанія зламати волю України шляхом масштабних ракетних ударів по критичній інфраструктурі провалиться, навіть якщо росіяни зможуть провести більше загороджувальних ударів, ніж прогнозував Буданов», – додали аналітики.

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: росія окупанти війна Україна ракета

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