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Чому рашисти стали рідше атакувати Україну «Шахедами» – роз'яснення ЗСУ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чому рашисти стали рідше атакувати Україну «Шахедами» – роз'яснення ЗСУ
Кількість дронів у росіян обмежена
фото з відкритих джерел

Погодні умови унеможливлюють використання дронів-камікадзе військовими РФ

РФ стала рідше використовувати у війні проти України іранські дрони-камікадзе через відсутність якісно навчених інспекторів. Востаннє окупанти атакували Україну іранськими «Шахедами» 2 січня. Про це розповіла начальниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк, пише Апостроф TV.

«Тут може бути низка причин. Це відсутність якісно навчених інспекторів, які здатні запускати такі дрони, оскільки в них триває навчання. На тих навчальних базах, які вони розташовували у Криму та на лівобережній Херсонщині, вони «курили» там, де якраз попало і навчання не відбулося.

Крім того, кількість цих дронів у них обмежена, але й додає їм проблем поривчастий вітер, тому що для такого типу дронів він може бути несприятливим для виконання завдань. Саме тому, в такий період року, коли для приморських районів характерний такий поривчастий штормовий вітер, може бути обмежене застосування цих видів баражуючих боєприпасів», – розповіла Гуменюк.

Раніше повідомлялось, що Росія таємно перекидає в Білорусь живу силу, використовуючи залізнодорожні цистерни.

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Теги: росія війна Україна безпілотник

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