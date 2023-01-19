Чому рашисти стали рідше атакувати Україну «Шахедами» – роз'яснення ЗСУ

Погодні умови унеможливлюють використання дронів-камікадзе військовими РФ

РФ стала рідше використовувати у війні проти України іранські дрони-камікадзе через відсутність якісно навчених інспекторів. Востаннє окупанти атакували Україну іранськими «Шахедами» 2 січня. Про це розповіла начальниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк, пише Апостроф TV.

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«Тут може бути низка причин. Це відсутність якісно навчених інспекторів, які здатні запускати такі дрони, оскільки в них триває навчання. На тих навчальних базах, які вони розташовували у Криму та на лівобережній Херсонщині, вони «курили» там, де якраз попало і навчання не відбулося.

Крім того, кількість цих дронів у них обмежена, але й додає їм проблем поривчастий вітер, тому що для такого типу дронів він може бути несприятливим для виконання завдань. Саме тому, в такий період року, коли для приморських районів характерний такий поривчастий штормовий вітер, може бути обмежене застосування цих видів баражуючих боєприпасів», – розповіла Гуменюк.

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