Помер розробник російських «Калібрів», якими окупанти обстрілюють Україну

Причини смерті Павла Камнєва не повідомляються

«9 січня 2023 року на 86-му році життя помер науковий керівник АТ «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Герой праці РФ Павло Іванович Камнєв», – пишуть росЗМІ з повідомлення прес-служби концерну.

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Камнєв – доктор технічних наук, член-кореспондент Російської академії ракетних та артилерійських наук, а також автор понад 20 винаходів. Згідно з відкритими даними, Павло Камнєв – творець сімейства ракет «Калібр».

«Калібр» – крилаті ракети великої дальності, розроблені ОКБ «Новатор» Концерну «Алмаз-Антей». Ними оснащують російські кораблі та підводні човни.

Як відомо, генеральний директор компанії «Адміралтейські верфі», яка виготовляла підводні човни-носії для «Калібрів», Олександр Бузаков помер на 67 році життя. Про це повідомила пресслужба Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК).Причина смерті Олександра Бузакова наразі невідома.

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Крім того, за повідомленнями ЗМІ, загадковою смертю помер також генеральний конструктор нових ракет-носіїв «Ангара» Володимир Нестеров.

Як відомо, останнім часом у Росії один за одним вмирають впливові особи: падають із вікон та стріляються. Так, нещодавно в Індії знайшли мертвим найбагатшого російського депутата Павла Антова, який випав із вікна.

8 лютого стало відомо про смерть генерального директора Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Ігоря Носова. Як з'ясували ЗМІ, у нього стався інсульт – Носов помер у реанімації. Йому було 43 роки.

У вересні помер ще один топ-менеджер цієї корпорації – директор авіаційної галузі компанії Іван Печорін. Він на ходу випав із катера в Приморському краї Росії, за два дні його тіло знайшли рятувальники.

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Також у воді 6 червня загинули одразу два топ-менеджери холдингу VK – перший заступник гендиректора Володимир Габріелян та директор із закупівель Сергій Мерзляков.

У березні-квітні за схожих обставин загинули відразу три російські топ-менеджери. 23 березня у Нижньому Новгороді знайшли мертвим директора великої медичної компанії «Медстом» Василя Мельникова, а також його дружину та двох дітей – у всіх були ножові поранення.

18 квітня у Москві знайшли вбитими віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та дочку – усі були застрелені. За версією правоохоронців, Аваєв нібито застрелив дружину та дитину, а потім наклав на себе руки.

1 вересня з вікна центральної клінічної лікарні у Москві випав голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов. У лікарні, за інформацією російських ЗМІ, він був через тяжке серцево-судинне захворювання та депресію.

28 вересня помер директор з комунікацій дочірньої компанії РЖД «Цифрова логістика» Павло Пчельников. Його тіло знайшли на балконі власної квартири.

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Нагадаємо, 24 грудня стало відомо про смерть у Росії голови компанії з виробництва носіїв для «Калібрів», генерального директора компанії «Адміралтейські верфі» Олександра Бузакова, який помер на 67 році життя.

25 грудня у Москві у віці 69 років раптово помер російський генерал Олексій Маслов, який обіймав посаду головнокомандувача Сухопутних військ РФ у 2004−2008-х рр., а згодом був головним військовим представником Росії при НАТО.