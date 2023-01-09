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Помер розробник російських «Калібрів», якими окупанти обстрілюють Україну

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Помер розробник російських «Калібрів», якими окупанти обстрілюють Україну
Кораблі, оснащені "Калібрами", Росія тримає у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Причини смерті Павла Камнєва не повідомляються

«9 січня 2023 року на 86-му році життя помер науковий керівник АТ «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Герой праці РФ Павло Іванович Камнєв», – пишуть росЗМІ з повідомлення прес-служби концерну.

Камнєв – доктор технічних наук, член-кореспондент Російської академії ракетних та артилерійських наук, а також автор понад 20 винаходів. Згідно з відкритими даними, Павло Камнєв – творець сімейства ракет «Калібр».

«Калібр» – крилаті ракети великої дальності, розроблені ОКБ «Новатор» Концерну «Алмаз-Антей». Ними оснащують російські кораблі та підводні човни.

Як відомо, генеральний директор компанії «Адміралтейські верфі», яка виготовляла підводні човни-носії для «Калібрів», Олександр Бузаков помер на 67 році життя. Про це повідомила пресслужба Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК).Причина смерті Олександра Бузакова наразі невідома.

Крім того, за повідомленнями ЗМІ, загадковою смертю помер також генеральний конструктор нових ракет-носіїв «Ангара» Володимир Нестеров.

Як відомо, останнім часом у Росії один за одним вмирають впливові особи: падають із вікон та стріляються. Так, нещодавно в Індії знайшли мертвим найбагатшого російського депутата Павла Антова, який випав із вікна. 

8 лютого стало відомо про смерть генерального директора Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Ігоря Носова. Як з'ясували ЗМІ, у нього стався інсульт – Носов помер у реанімації. Йому було 43 роки.

У вересні помер ще один топ-менеджер цієї корпорації – директор авіаційної галузі компанії Іван Печорін. Він на ходу випав із катера в Приморському краї Росії, за два дні його тіло знайшли рятувальники.

Також у воді 6 червня загинули одразу два топ-менеджери холдингу VK – перший заступник гендиректора Володимир Габріелян та директор із закупівель Сергій Мерзляков. 

У березні-квітні за схожих обставин загинули відразу три російські топ-менеджери. 23 березня у Нижньому Новгороді знайшли мертвим директора великої медичної компанії «Медстом» Василя Мельникова, а також його дружину та двох дітей – у всіх були ножові поранення. 

18 квітня у Москві знайшли вбитими віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та дочку – усі були застрелені. За версією правоохоронців, Аваєв нібито застрелив дружину та дитину, а потім наклав на себе руки.

1 вересня з вікна центральної клінічної лікарні у Москві випав голова ради директорів «Лукойлу» Равіль Маганов. У лікарні, за інформацією російських ЗМІ, він був через тяжке серцево-судинне захворювання та депресію.

28 вересня помер директор з комунікацій дочірньої компанії РЖД «Цифрова логістика» Павло Пчельников. Його тіло знайшли на балконі власної квартири. 

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо про смерть у Росії голови компанії з виробництва носіїв для «Калібрів», генерального директора компанії «Адміралтейські верфі» Олександра Бузакова, який помер на 67 році життя. 

25 грудня у Москві у віці 69 років раптово помер російський генерал Олексій Маслов, який обіймав посаду головнокомандувача Сухопутних військ РФ у 2004−2008-х рр., а згодом був головним військовим представником Росії при НАТО.

Читайте також: Загадкові смерті топ-менеджерів РФ: список за 2022 рік

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