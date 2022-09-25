25 вересня – 90 років з дня народження Анатолія Солов’яненка

У репертуарі Солов’яненка – 17 оперних партій, багато арій, романсів, народних пісень

Сьогодні, 25 вересня, мало б виповнитися 90 років всесвітньо відомому українському співаку Анатолію Солов’яненко. Солов’яненко народився 25 вересня 1932, у Сталіно на Донеччині в шахтарській сім’ї. Після закінчення середньої школи вступив до Донецького політехнічного інституту, де закінчив аспірантуру і працював викладачем на кафедрі інженерної геометрії. Усі ці роки удосконалював вокальне мистецтво у заслуженого артиста УРСР, видатного співака-тенора Олександра Коробейченка, брав участь у концертах художньої самодіяльності.

В 1962 році був запрошений до Київського Театру Опери та Балету, проходив стажування в театрі Ла Скала (Мілан), де став лауреатом конкурсу «Неаполь проти всіх». З 1965 – соліст Київської опери. У 1967 році був удостоєний звання заслуженого артиста УРСР, в 1975 – народного артиста СРСР.

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У репертуарі Солов’яненка – 17 оперних партій, багато арій, романсів, народних пісень. Широкою є географія гастролей співака: Болгарія, Румунія, НДР, Японія, Австралія, Канада… Кілька сезонів він проспівав у нью-йоркському «Метрополітен-опера», де виконав партії в операх Р. Штрауса, Д. Верді, П. Масканьї.

Народні українські пісні в його виконанні стали взірцем майстерності для всіх наступних співаків.

У 1980 році Солов’яненко став лауреатом Ленінської премії, грошову винагороду за неї він передав у Фонд Миру. У 1997 році отримав премію ім. Т. Г. Шевченка.

Відомий тенор володів італійською мовою. Такі видатні майстри оперної сцени як Пласідо Домінґо і Лучано Паваротті вважали, що майстерність Солов’яненка не поступається їхній власній.

Анатолій Солов’яненко помер 29 липня 1999.

Нагадаємо, 19 вересня, відзначає 80-річний ювілей видатний український композитор, Герой України Євген Станкович.