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    Події в Україні

    Український співак пішов служити у резерв Збройних сил

    Це мало статися раніше &ndash; прокоментував подію артист - Український співак пішов служити у резерв Збройних сил
    Це мало статися раніше – прокоментував подію артист
    фото: Олександр Положинський /Facebook

    Олександр Положинський записався в тероборону

    Український співак, ексфронтмен гурту «Тартак» Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Також Положинський додав фотографію з особовою справою військовослужбовця.

    «Це мало статися на 10 днів раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ. Вже здоровий», – заявив Олександр Положинський.

    У лютому 2020 року Олександр Положинський залишив «Тартак». Два роки гурт працював в оновленому складі, однак уже 20 січня 2022 року остаточно завершив музичну діяльність. Музиканти зізналися, що намагалися втримати на ходу легендарну машину, але зустріли забагато перешкод на шляху.

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    Теги: ЗСУ Facebook артист Олександр Положинський співак
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    Український співак пішов служити у резерв Збройних сил