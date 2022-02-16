Український співак пішов служити у резерв Збройних сил

Це мало статися раніше – прокоментував подію артист

Олександр Положинський записався в тероборону

Український співак, ексфронтмен гурту «Тартак» Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Також Положинський додав фотографію з особовою справою військовослужбовця.

«Це мало статися на 10 днів раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ. Вже здоровий», – заявив Олександр Положинський.

У лютому 2020 року Олександр Положинський залишив «Тартак». Два роки гурт працював в оновленому складі, однак уже 20 січня 2022 року остаточно завершив музичну діяльність. Музиканти зізналися, що намагалися втримати на ходу легендарну машину, але зустріли забагато перешкод на шляху.

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