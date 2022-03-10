Український співак заборонив використовувати свою музику в РФ (відео)

Артист не хоче працювати в країні-терористці

Макс Барських більше не буде звучати в Росії і гроші за продані квитки віддасть на допомогу Україні

Український співак Макс Барських записав відеозвернення, у якому повідомив, що забороняє використовувати свою музику в Росії. Заборона починає діяти відзавтра, із 11 березня.

Барських сказав, що розриває контракти з усіма російськими компаніями.

«Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, що розв’язала війну в Україні. Я також вилучаю весь каталог своїх пісень із цифрового простору РФ. Пропоную всім українським артистам зробити те саме!», – сказав співак.

Також Макс Барських вирішив не повертати росіянам гроші за продані квитки на свої концерти та перерахує їх на гуманітарну допомогу Україні.

Зауважимо, що артист у 2021 році отримав нагороду як найкращий російський артист.

Із початку війни Росії з Україною Макс Барських неодноразово засуджував дії окупантів та не стримувався у висловах щодо дій росіян.

Нагадаємо, відомі росіяни теж засуджують злочини Путіна в Україні.