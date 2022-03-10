  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Український співак заборонив використовувати свою музику в РФ (відео)

    Артист не хоче працювати в країні-терористці - Український співак заборонив використовувати свою музику в РФ (відео)
    Артист не хоче працювати в країні-терористці
    скріншот із відео

    Макс Барських більше не буде звучати в Росії і гроші за продані квитки віддасть на допомогу Україні

    Український співак Макс Барських записав відеозвернення, у якому повідомив, що забороняє використовувати свою музику в Росії. Заборона починає діяти відзавтра, із 11 березня.

    Барських сказав, що розриває контракти з усіма російськими компаніями.

    «Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, що розв’язала війну в Україні. Я також вилучаю весь каталог своїх пісень із цифрового простору РФ. Пропоную всім українським артистам зробити те саме!», – сказав співак.

    Також Макс Барських вирішив не повертати росіянам гроші за продані квитки на свої концерти та перерахує їх на гуманітарну допомогу Україні.

    photo_2022-03-10_22-36-49

    Зауважимо, що артист у 2021 році отримав нагороду як найкращий російський артист.

    Із початку війни Росії з Україною Макс Барських неодноразово засуджував дії окупантів та не стримувався у висловах щодо дій росіян.

    Нагадаємо, відомі росіяни теж засуджують злочини Путіна в Україні.

    Теги: окупанти війна музика артист співак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український співак заборонив використовувати свою музику в РФ (відео)