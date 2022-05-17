Активісти створили 3D-музей зруйнованих міст Києва та області

За допомогою 3D-турів кожен охочий може віртуально «прогулятися» у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці

У Київській області запустили VR-музей пам’яті війни, повідомляє управління туризму КОВА.

За допомогою 3D-турів кожен охочий може віртуально «прогулятися» у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці та інших містечках і селах, які зазнали російської агресії.

Мета проєкту – зафіксувати воєнні злочини Росії на деокупованих територіях. До того, це дасть змогу показати нащадкам, якою ціною українці виборювали свободу.

Перейти в VR-музей можна за цим посиланням.

Нагадаємо, що учасник гурту Kalush Orchestra Ігор Діденчук прибув до Києва поїздом Івано-Франківськ-Київ та одразу зіграв для шанувальників на сопілці.

Під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).