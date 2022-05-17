Музикант Kalush Orchestra заграв на сопілці на київському вокзалі (відео)

«Стефанія-Експрес» вже у столиці

Учасник гурту Kalush Orchestra Ігор Діденчук прибув до Києва поїздом Івано-Франківськ-Київ та одразу зіграв для шанувальників на сопілці.

Цікаво, що провідниці вагону були вдягнуті у рожеві панамки, що вже є візитної карткою гурту.

Діденчука зустріло багато шанувальників та журналістів. Спеціально для них, він заграв на сопілці мелодію пісні-переможниці «Євробачення-2022».

Відзначимо, що музикант прибув потягом №43, який цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». На кожному вокзалі потяг зустрічатиме та проводжатиме пісня «Стефанія».

Нагадаємо, переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra виконали свій хіт Stefania на кордоні України.

Відео з виступом хлопців виклав продюсер Олексій Гончаренко.

Їх зустрічали люди з букетами жовто-блакитних квітів та гучними оплесками.

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).