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    Музикант Kalush Orchestra заграв на сопілці на київському вокзалі (відео)

    Ігор Діденчук одразу розгорнув прапор України - Музикант Kalush Orchestra заграв на сопілці на київському вокзалі (відео)
    Ігор Діденчук одразу розгорнув прапор України
    скріншот з відео

    «Стефанія-Експрес» вже у столиці

    Учасник гурту Kalush Orchestra Ігор Діденчук прибув до Києва поїздом Івано-Франківськ-Київ та одразу зіграв для шанувальників на сопілці.

    Цікаво, що провідниці вагону були вдягнуті у рожеві панамки, що вже є візитної карткою гурту.

    Діденчука зустріло багато шанувальників та журналістів. Спеціально для них, він заграв на сопілці мелодію пісні-переможниці «Євробачення-2022».

    Відзначимо, що музикант прибув потягом №43, який цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». На кожному вокзалі потяг зустрічатиме та проводжатиме пісня «Стефанія».

    Нагадаємо, переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra виконали свій хіт Stefania на кордоні України.

    Відео з виступом хлопців виклав продюсер Олексій Гончаренко.

    Їх зустрічали люди з букетами жовто-блакитних квітів та гучними оплесками.

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

    Читайте також: Тріумф Kalush і трагедія Кіркорова. Продюсер Олексій Гончаренко про Євробачення у Турині
    Теги: росія окупанти Євробачення війна потяг Україна окупація #stoprussia Kalush Orchestra
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    Музикант Kalush Orchestra заграв на сопілці на київському вокзалі (відео)