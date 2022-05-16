На Полтавщині закрився музей українофоба Горького

У селі на Полтавщині демонтовано погруддя Горького

У селі Мануйлівка Козельщинської селищної ради Кременчуцького району Полтавщини припинено роботу музею Максима Горького. Про це повідомляє ІРТ.

Козелищинська селищна рада буде думати над статутом музею. «Чи він буде краєзнавчий з експозиціями про Козельщину і Козельщинський край; чи це взагалі буде музей Української слави чи Героїв України. Тобто він однозначно вже не буде музеєм Горького. Із напрямком визначимося вже після нашої перемоги», – зазначив Козельщинський селищний голова Олександр Троцький.

А в селі Левенцівка Чутівської селищної ради Полтавського району демонтовано погруддя Горького. Його перемістили до Державного музею-заповідника в Путивлі «Парк радянського періоду».

Максим Горький – російський комуністичний «пролетарський» письменник, один із провідних ідеологів комуністичного режиму. Один із співтворців наклепницької комуністичної кампанії, спрямованої проти провідника українського визвольного руху, голови Директорії УНР Симона Петлюри.

Горький називав українську мову «украинское наречие».

Історики зазначають, що Горький підтримував та схвалював систему комуністичних концентраційних таборів ГУЛАГ.

За даними Полтавського офісу Українського інституту національної пам’яті, в населених пунктах Полтавщини є 54 топоніми на честь Горького, а пам’ятники йому бовваніють у місті Решетилівка та селах Середняки, Загребелля і Крячківка.

Мануйлівський літературно-меморіальний музей Горького єдиним державним музеєм сталінського письменника в Україні.

Нагадаємо, активісти у Коростені демонтували встановлений радянською владою пам’ятник «Комсомольцям 20-х років».

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