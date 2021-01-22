Монетизація слави. Сенатор Сандерс випустив світшоти з мемом із інавгурації

Виручені гроші буде витрачено на допомогу нужденним штату Вермонт, сенатором якого є Сандерс

Фото Берні Сандерса з інавгурації Джо Байдена розлетілося інтернетом тисячами мемів. Сенатор вирішив скористатися популярністю і монетизувати славу.

Сенатор від штату Вермонт і колишній конкурент Джо Байдена по президентських перегонах прийшов на інавгурацію 46-го президента США перед Капітолієм в повсякденній куртці парці і в'язаних рукавицях. Один з фотографів зробив фото сенатора, який самотньо сидить на стільці. Це фото в мить розлетілося по соцмережах і стало мемом.

Порушення дрес-коду і вибір одягу Берні Сандерс пояснив здоровим глуздом, заявивши, що він вважає за краще залишатися в теплі, а не бути модним: «У Вермонті ми одягаємося тепло - ми дещо знаємо про холод, і нас не особливо турбує мода. Ми хочемо зігрітися, і це те, що я зробив», - сказав Сандерc в коментарі CBS News.

Сенатор вирішив отримати користь з такого несподіваного успіху і капіталізувати його. Фото, що стало мемом, він надрукував на чоловічі світшоти і продає їх на своєму сайті за $45, повідомляє NY Post.

Світшот з мемом / Фото: berniesanders.com

«Куртка Vermont, рукавички Vermont, здоровий глузд Vermont», - йдеться в описі світшоти на його сайті. 100% виручки направляється в благодійну компанію Meals on Wheels Vermont.

Світшоти по 45 доларів за одиницю були розпродані за лічені години. Виручені гроші обіцяють витратити на потреби благодійної організації Meals on Wheels Vermont, яка забезпечує гарячою їжею недієздатних жителів штату Вермонт, сенатором якого є Сандерс.

Журналісти The Jewish Insider навіть знайшли того, хто зробив Сандерсу рукавички - це вчителька молодших класів із Вермонта Джен Еліс. Виявляється, зроблений цей елемент одягу був зі старих светрів і переробленого пластику.

Рукавички сенатора Берні Сандерса зацікавили усіх

Еліс розповіла виданню, що до неї почали звертатися люди з проханням зробити або продати такі ж рукавички, як і в Сандерса. Але вона лише відмахується: «Я не продаю рукавичок. Я більше їх і не в'яжу… Не хочу нікого розчаровувати, але ці рукавички — вони єдині у своєму роді. Часом так буває, що не можна отримати все, що забажаєш».

Що ж, у нас принаймні залишилися чудові меми. А якщо вам дуже вже кортить такі ж рукавички, то ось тут є схема в'язання такого ж візерунку, як і в Сандерса.

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