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    Модна експертка розповіла, чому не варто порівнювати Джилл Байден із Маланією Трамп

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    Модна експертка розповіла, чому не варто порівнювати Джилл Байден із Маланією Трамп
    Фото з відкритих джерел

    У соцмережах пишуть, що стиль першої леді «нудний»

    Новою господинею Білого дому офіційно стала дружина обраного президента США Джо Байдена – Джилл Байден. У соцмережах її взялися порівнювати із колишньою першою леді Меланією Трамп. Цього робити не варто, написала модна експертка Майя Тульчинська на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Тульчинська зазначила, що ледве Джилл Байден отримала нову посаду, її почали обговорювати: мовляв, вона некрасива та одягається нудно. «Цій зануді не дотягнутися до Меланії», – такими словами коментатори супроводжували образ Джилл Байден. 

    Стилістка зазначила, що неможливо порівнювати 69-річну жінку, викладачку англійської мови, яка має середньостатистичну зовнішність й середній зріст 168 см із колишньою професійною моделлю, яку відібрали на цю роботу за певні природні дані, у якої зріст 180 см і «ноги від вух».

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    Модна експертка розповіла, чому не варто порівнювати Джилл Байден із Маланією Трамп
    Модна експертка розповіла, чому не варто порівнювати Джилл Байден із Маланією Трамп
    Інавгурації Дональда Трампа та Джо Байдена. Фото: REUTERS

    Тульчинська підкреслила, що Меланія Трамп пройшла безліч пластичних операцій, їй на момент появи в Білому домі було 45 років.

    «Їх можна порівняти взагалі? До звичайної жінки під 70 можна пред’являти вимоги, щоби вона мала вигляд, як модель у 45 років? І чи можна очікувати від неї, що вона одягатиметься так само, як та модель у її 45?!», – написала вона.

    Нагадаємо, на інавгурацію свого чоловіка Джилл Байден з’явилася в пальто й сукні американського дизайнера з Нью-Йорка Александра О’Ніла із бренду Markarian. Костюм яскраво блакитного кольору розшитий кристалами Swarovski і перлами.

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    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп Меланія Трамп інавгурація
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