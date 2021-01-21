Модна експертка розповіла, чому не варто порівнювати Джилл Байден із Маланією Трамп

У соцмережах пишуть, що стиль першої леді «нудний»

Новою господинею Білого дому офіційно стала дружина обраного президента США Джо Байдена – Джилл Байден. У соцмережах її взялися порівнювати із колишньою першою леді Меланією Трамп. Цього робити не варто, написала модна експертка Майя Тульчинська на своїй сторінці в мережі Facebook.

Тульчинська зазначила, що ледве Джилл Байден отримала нову посаду, її почали обговорювати: мовляв, вона некрасива та одягається нудно. «Цій зануді не дотягнутися до Меланії», – такими словами коментатори супроводжували образ Джилл Байден.

Стилістка зазначила, що неможливо порівнювати 69-річну жінку, викладачку англійської мови, яка має середньостатистичну зовнішність й середній зріст 168 см із колишньою професійною моделлю, яку відібрали на цю роботу за певні природні дані, у якої зріст 180 см і «ноги від вух».

Тульчинська підкреслила, що Меланія Трамп пройшла безліч пластичних операцій, їй на момент появи в Білому домі було 45 років.

«Їх можна порівняти взагалі? До звичайної жінки під 70 можна пред’являти вимоги, щоби вона мала вигляд, як модель у 45 років? І чи можна очікувати від неї, що вона одягатиметься так само, як та модель у її 45?!», – написала вона.

Нагадаємо, на інавгурацію свого чоловіка Джилл Байден з’явилася в пальто й сукні американського дизайнера з Нью-Йорка Александра О’Ніла із бренду Markarian. Костюм яскраво блакитного кольору розшитий кристалами Swarovski і перлами.