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    Політика

    Віцепрем'єр порівняв реформу СБУ з відключенням атомної бомби

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    Віцепрем'єр порівняв реформу СБУ з відключенням атомної бомби

    Дмитро Кулеба виступає за виваженість і акуратність у реформуванні СБУ

    Віцепрем'єрміністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба виступає проти поспішного проведення реформи Служби безпеки України.

    «Коли йдеться про реформу СБУ, то, чесно вам скажу, я виступаю проти застосування до неї «турборежиму». І я радий, що він до неї не застосовується, що ми йдемо повільно, крок за кроком, але дуже ретельно. Тому що реформувати СБУ - це як відключити атомну бомбу. Якщо ви переріжете не той провід, то просто все вибухне. Тут потрібна хірургічна точність, акуратність і виваженість у прийнятті рішень», - сказав Кулеба в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

    На його думку, президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов цілком віддані ідеї реформувати цей орган.

    «Я думаю, що вже видно, що СБУ стала більш прозорою і більш підзвітною, але як її реформувати, щоб перетворити на ефективну структуру, - ці дискусії тривають. Головне, що вони не заморожені, процес триває», - додав віцепрем'єр.

    Кулеба наголосив, що стосовно цього питання відбуваються консультації з НАТО та з консультативною місією Європейського союзу, які отримали законопроєкт щодо реформи СБУ та висловили свою позицію стосовно документа.

    Що стосується можливого збереження за СБУ повноваження з боротьби з організованою та економічною злочинністю, віцепрем'єр зазначив, що СБУ діятиме в рамках логіки закону про національну безпеку й істотно посилюватиме свої функції щодо запобігання та боротьби з ворожою розвідувальною діяльністю інших держав на нашій території та з тероризмом.

    «Але ми живемо в реальності, в якій українські підприємства або певні сектори економіки становлять великий інтерес саме для розвідок інших держав або для потенційних терористів. Тому боротьба з економічною злочинністю в цьому плані саме лягає в логіку контррозвідувальної діяльності», - зазначив він.

    Крім того, Кулеба закликав не зациклюватися на одному конкретному пункті закону. «Врешті-решт, наші партнери оцінюватимуть закон у цілому, наскільки він узагалі збалансований. І ми наразі шукаємо цей баланс», - констатував віцепрем'єр.

    За його словами, поки що не можна точно сказати, в якому вигляді і як це положення існуватиме в тілі майбутнього закону.

    «Але найголовніше - щоб закон цілісно був ефективним і реформаторським, а решта буде предметом домовленостей і переговорів із нашими партнерами», - впевнений Кулеба.

    СБУ реформа Володимир Зеленський Дмитро Кулеба Іван Баканов
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