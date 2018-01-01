Через недбалість суду в столиці «помирає» картина Мікеланджело да Караваджо

Справа щодо викрадення італійської картини з одеського музею триває вже 10 років, через що власники не можуть її повернути і «воскресити»

Картина Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Поцілунок Іуди», яку викрали влітку 2008 року з Одеського музею західного і східного мистецтва і повернули в Україну в 2010-му, як і раніше, лежить в столичному інституті і руйнується. Потенційних злодіїв, які давно вже знаходяться на волі, навіть не намагаються судити. Про це пише



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Картина Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Поцілунок Іуди»

Справа щодо викрадення італійської картини з одеського музею триває вже 10 років, через що власники не можуть її повернути і «воскресити»

Картина Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Поцілунок Іуди», яку викрали влітку 2008 року з Одеського музею західного і східного мистецтва і повернули в Україну в 2010-му, як і раніше, лежить в столичному інституті і руйнується. Потенційних злодіїв, які давно вже знаходяться на волі, навіть не намагаються судити. Про це пише «Думская».

«Картина просто вмирає. Вона лежить у столичному науково-дослідному центрі реставрації без руху. Реставратори навіть не приступали до справи, тому що суд визнав полотно речовим доказом, якого до винесення вироку торкатися не можна. Але підозрюваних взагалі не судять, справа не просувається вже вісім років! Викрадачів картини відпустили, запобіжного заходу у них немає. Вони всі зникли. І на останньому засіданні суду - два роки тому воно було, - судді спокійно вислухали відповідь помічниці про те, що відповідачі не з'явилися. І все - суд відклали. На який термін, невідомо, мабуть, чекають, коли з'являться викрадачі», — розповідає колишній директор Одеського музею західного і східного мистецтва Володимир Островський, який регулярно їздить до Києва, намагаючись домогтися повернення картини до Одеси.

Островський стверджує, що подальше перебування картини в згаданому статусі призведе до її загибелі.

«Вісім років полотно лежить без розтяжки, - обурюється Островський. - Ми віддали в центр кромки полотна, які залишилися на рамі після того, як картину зрізали злодії. Краї повинні були зростися з полотном, далі його необхідно розтягнути. Якщо полотно тримати без цієї процедури, воно псується, як будь-яка тканина. З'являються мікротріщини, фарба обсипається. Чим далі - тим більше безповоротних втрат. Київський центр отримав для роботи з картиною додаткові кошти, і все без результату. Два роки тому італійці запропонували нам відправити картину в Мілан. Вони бралися безкоштовно її відреставрувати. Ми дуже просили киян віддати полотно для відправки на реставрацію в Італію. Але в НДІ нам відповіли, що, мовляв, краще них ніхто не проведе реставрацію, а по-друге, це ж речовий доказ! Це приголомшливий цинізм, оскільки полотно вже вісім років лежить і гине. І всім все одно!»

Мистецтвознавець вважає, що полотно Караваджо стало заручником меркантильних інтересів керівництва національного реставраційного центру і дивної судової колізії, в результаті якої майно одеського музею не тільки не повернули власнику, а й дозволяють йому гинути від часу і умов зберігання.

Нагадаємо, справу про викрадення «Поцілунку Іуди» розглядають у Подільському райсуді столиці. З 2016 року засідання не проводяться. Спочатку їх переносили через неявку п'ятірки бандитів, а потім просто перестали призначати. Судова система, схоже, винесла смертний вирок шедевру епохи бароко, зазначають в одеському виданні «Думская».

У поліції та суді ситуацію з картиною не коментують.