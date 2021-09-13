Чотири легендарні артисти отримають персональні відзнаки на Алеї зірок у столиці

Задля розвитку національної культури, мистецтва та спорту на честь видатних особистостей країни закладають іменну зірку на «Алеї зірок»

18 вересня в рамках ХІ Загальнонаціональної акції «Зірка України» на «Алеї зірок» (площа Перемоги, 3) буде увічнено імена легендарних українських артистів: Ігоря Поклада, Оксани Білозір, Іво Бобула та Наталії Шелепницької.

На урочисту церемонію нагородження лауреатів та відкриття іменних зірок запрошені відомі діячі культури, представники ділової та політичної еліт, зірки шоу-бізнесу та спорту, журналісти провідних ЗМІ. Серед почесних гостей: Юрій Рибчинський, Олександр Злотник, Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Влада Литовченко, Ніколо Петраш, Володимир Бебешко, Петро Мага, Володимир Семиноженко, Ростислав Карандєєв та ін.

Ігор Поклад – видатний український композитор, Народний артист України, лауреат національної премії ім. Т. Г.Шевченка, кавалер орденів «За заслуги» II та III ступеня та ордена «Ярослава Мудрого» V ступеня.

Ігор Поклад

У творчому доробку маестро велика кількість музики до вистав для театру та кіно. Поклад – автор музики до кількох серій славнозвісних мультфільмів про пригоди «Козаків». Але насамперед він відомий як автор сотень пісень, багато з яких давно вважаються народними: «Ой, летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Пісня про матір», «Посміхнися, доле» і, звичайно ж, «Кохана».

Оксана Білозір – співачка, яку називають «співуча душа України». Народна артистка України, громадська діячка, волонтер, політик.

Оксана Білозір

«Україночкою» ж її назвала вся Україна ще на початку 90-х, адже відома артистка, користується успіхом та великою популярністю як в Україні, так і за кордоном, а її патріотичні пісні надихають українців на осмислення своєї національної ідентичності та боротьбу за незалежність України. Друзі часто називають її «тричі народною»: Народна артистка України, народний депутат України, народний посол України.

Іво Бобул – широко відомий український співак, композитор, педагог, Народний артист України.

Іво Бобул

Багато пісень з репертуару Іво Бобула стали відомими шлягерами: «Душі криниця», «Місячне колесо», «Якщо любиш, кохай», «На Україну повернусь», «Скрипалю», «Одна єдина» та багато інших. У репертуарі артиста можна знайти й перлини світової класики, яким він надає власного стилю. Це такі пісні, як: «Крістіна», «Пам'яті Карузо», «Yesterday», «Luna Tu», «Fall in love», «Espera», «Liberta» та багато ін.

Наталія Шелепницька – співачка академічного жанру, актриса, професор вокалу, композитор, громадський діяч, Народна артистка України, Посол миру, кавалер орденів Святої Марії та Святого Станіслава, жінка року, жінка III тисячоліття, володарка багатьох нагород і титулів.

Наталія Шелепницька

У творчому доробку співачки понад 1000 творів: арії з опер українських і зарубіжних композиторів, романси, народні пісні, композиції в стилі NeoClassic, авторська музика.

«Алея зірок» заснована у 2001 році в рамках загальнонаціональної акції «Зірка України» як символ найвищого визнання. Лауреатами цієї акції стали найдостойніші, найталановитіші та знакові фігури в галузях культури, мистецтва, спорту, які внесли вагомий внесок в історію України та посприяли піднесенню її міжнародного авторитету. Всі вони народилися в Україні і своїми досягненнями сприяють формуванню позитивного іміджу нашої країни.

Першою у 2001 році на «Алеї зірок» стала іменна зірка Василя Зінкевича, а потім в різні роки лауреатами цієї престижної нагороди стали: Софія Ротару, Євгенія Мірошниченко, Сергій Бубка, хор ім. Г. Верьовки та Анатолій Авдієвський, Богдан Ступка, Ада Роговцева, Олег Блохін, Тарас Петриненко, Михайло Воронін, Дмитро Гнатюк, Юрій Рибчинський, Олександр Злотник, Мирослав Вантух з Національним заслуженим академічним ансамблем танцю України імені Павла Вірського та ін.

Нагадаємо, 27 серпня до 80-річчя з дня народження Богдана Ступки у парку біля театру імені Івана Франка встановлена скульптура актора, а поряд на будинку, де жив актор – на вулиці Заньковецької, 1/3 – відкрито барельєф.