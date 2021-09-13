Чотири легендарні артисти отримають персональні відзнаки на Алеї зірок у столиці
На «Алеї зірок» з’являться нові імена
Задля розвитку національної культури, мистецтва та спорту на честь видатних особистостей країни закладають іменну зірку на «Алеї зірок»
18 вересня в рамках ХІ Загальнонаціональної акції «Зірка України» на «Алеї зірок» (площа Перемоги, 3) буде увічнено імена легендарних українських артистів: Ігоря Поклада, Оксани Білозір, Іво Бобула та Наталії Шелепницької.
На урочисту церемонію нагородження лауреатів та відкриття іменних зірок запрошені відомі діячі культури, представники ділової та політичної еліт, зірки шоу-бізнесу та спорту, журналісти провідних ЗМІ. Серед почесних гостей: Юрій Рибчинський, Олександр Злотник, Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Влада Литовченко, Ніколо Петраш, Володимир Бебешко, Петро Мага, Володимир Семиноженко, Ростислав Карандєєв та ін.
Ігор Поклад – видатний український композитор, Народний артист України, лауреат національної премії ім. Т. Г.Шевченка, кавалер орденів «За заслуги» II та III ступеня та ордена «Ярослава Мудрого» V ступеня.
У творчому доробку маестро велика кількість музики до вистав для театру та кіно. Поклад – автор музики до кількох серій славнозвісних мультфільмів про пригоди «Козаків». Але насамперед він відомий як автор сотень пісень, багато з яких давно вважаються народними: «Ой, летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Пісня про матір», «Посміхнися, доле» і, звичайно ж, «Кохана».
Оксана Білозір – співачка, яку називають «співуча душа України». Народна артистка України, громадська діячка, волонтер, політик.
«Україночкою» ж її назвала вся Україна ще на початку 90-х, адже відома артистка, користується успіхом та великою популярністю як в Україні, так і за кордоном, а її патріотичні пісні надихають українців на осмислення своєї національної ідентичності та боротьбу за незалежність України. Друзі часто називають її «тричі народною»: Народна артистка України, народний депутат України, народний посол України.
Іво Бобул – широко відомий український співак, композитор, педагог, Народний артист України.
Багато пісень з репертуару Іво Бобула стали відомими шлягерами: «Душі криниця», «Місячне колесо», «Якщо любиш, кохай», «На Україну повернусь», «Скрипалю», «Одна єдина» та багато інших. У репертуарі артиста можна знайти й перлини світової класики, яким він надає власного стилю. Це такі пісні, як: «Крістіна», «Пам'яті Карузо», «Yesterday», «Luna Tu», «Fall in love», «Espera», «Liberta» та багато ін.
Наталія Шелепницька – співачка академічного жанру, актриса, професор вокалу, композитор, громадський діяч, Народна артистка України, Посол миру, кавалер орденів Святої Марії та Святого Станіслава, жінка року, жінка III тисячоліття, володарка багатьох нагород і титулів.
У творчому доробку співачки понад 1000 творів: арії з опер українських і зарубіжних композиторів, романси, народні пісні, композиції в стилі NeoClassic, авторська музика.
Нагадаємо, 27 серпня до 80-річчя з дня народження Богдана Ступки у парку біля театру імені Івана Франка встановлена скульптура актора, а поряд на будинку, де жив актор – на вулиці Заньковецької, 1/3 – відкрито барельєф.