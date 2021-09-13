Зустріч через 14 років. Білик і Дікусар знову зійшлися на паркеті «Танців із зірками» (відео)
Співачка Ірина Білик разом із хореографом Дмитром Дікусаром
Зірка стала ведучою балкона на шоу
Поп-діва українського шоу-бізнесу Ірина Білик на шоу «Танці з зірками» виконала свій хіт «Нас немає». Компанію їй склали аж два екскоханих: Дмитро Дікусар та Дмитро Коляденко.
Акомпанував Ірині на піаніно особисто її колишній коханий Дмитро Коляденко. Ще однією родзинкою номера стала участь в ньому Дмитра Дікусара, ще одного колишнього коханого співачки.
Дмитро Дікусар несподівано не тільки танцював разом з Іриною Білик під час цього чуттєвого номера, але й співав: він виконав другий куплет пісні.
Після виступу Ірина Білик сказала: «Я дякую моїм коханим Дімі та Дімі, нехай у вас в житті все буде добре... поруч зі мною».