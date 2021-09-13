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    Зустріч через 14 років. Білик і Дікусар знову зійшлися на паркеті «Танців із зірками» (відео)

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    Співачка Ірина Білик разом із хореографом Дмитром Дікусаром - Зустріч через 14 років. Білик і Дікусар знову зійшлися на паркеті «Танців із зірками» (відео)

    Співачка Ірина Білик разом із хореографом Дмитром Дікусаром

    Фото: instagram/bilyk_iryna

    Зірка стала ведучою балкона на шоу

    Поп-діва українського шоу-бізнесу Ірина Білик на шоу «Танці з зірками» виконала свій хіт «Нас немає». Компанію їй склали аж два екскоханих: Дмитро Дікусар та Дмитро Коляденко.

    Акомпанував Ірині на піаніно особисто її колишній коханий Дмитро Коляденко. Ще однією родзинкою номера стала участь в ньому Дмитра Дікусара, ще одного колишнього коханого співачки.

    Дмитро Дікусар несподівано не тільки танцював разом з Іриною Білик під час цього чуттєвого номера, але й співав: він виконав другий куплет пісні.

    Після виступу Ірина Білик сказала: «Я дякую моїм коханим Дімі та Дімі, нехай у вас в житті все буде добре... поруч зі мною».

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    Теги: телебачення Ірина Білик артист співачка
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    Зустріч через 14 років. Білик і Дікусар знову зійшлися на паркеті «Танців із зірками» (відео)