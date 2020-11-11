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    Всеукраїнський диктант закінчився скандалом: його авторів звинуватили у неграмотності

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    Мовознавець Олександр Авраменко знайшов купу помилок у цьогорічному диктанті національної єдності - Всеукраїнський диктант закінчився скандалом: його авторів звинуватили у неграмотності
    Мовознавець Олександр Авраменко знайшов купу помилок у цьогорічному диктанті національної єдності
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Колишній укладач радіодиктанту оголосив, що започатковує альтернативний проєкт

    У понеділок 9 листопада відбувся вже двадцятий ювілейний Радіодиктант національної єдності. Традиційно у День української писемності. Цьогоріч диктант був дещо «реформовано». Читала текст диктанту Римма Зюбіна, а от автором тексту був Іван Малкович. Попередні роки й автором текстів диктанту, й читцем-диктувальником був мовознавець Олександр Авраменко, автор понад п'ятдесяти підручників та посібників з української мови й літератури.

    Саме Авраменко вважає, що цьогорічний текст диктанту хоч й був цікавий та актуальний, але він не відповідає духові патріотичного заходу і не є диктантом національної єдності.

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    Також Авраменко зробив зауваження щодо грамотності автора тексту. Мовознавець пояснив, де саме є помилки та зрештою визнав, що даремно він відмовився від підготовки радіодиктанту цього року. Також Авраменко заявив, що за кілька місяців започаткує новий великий телепроєкт, але деталі він повідомить пізніше. 

    Нагадаємо, раніше було оприлюднено текст Всеукраїнського диктанту. Текст «Виклики книжкової ери» створив письменник і видавець Іван Малкович. У «Видавництві Івана Малковича «А-ба-ба-га-ла-ма-га» вийшли друком серія книг «Гаррі Поттер» Джоан Ролінґ та «Абетка», про які йдеться у «Викликах книжкової ери». 

    9 листопада відбувся ювілейний XX Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2020.

    Кожного року 9 листопада відзначається День української писемності та мови. Свято запроваджене президентським указом від 1997 року на честь Нестора Літописця.

     Читайте також: 
    українці мовознавець українська мова Римма Зюбіна письменник Іван Малкович
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