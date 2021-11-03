  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Букерівська премія оголосила переможця

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Письменнику Деймону Гелгуту за роман &laquo;Обіцянка&raquo; вручили Букерівську премію-2021 у Лондоні - Букерівська премія оголосила переможця
    Письменнику Деймону Гелгуту за роман «Обіцянка» вручили Букерівську премію-2021 у Лондоні
    фото: Tom Nicholson / Reuters

    Лауреатом став південноафриканський письменник Деймон Гелгут

    Володарем Букерівської премії 2021 року став південноафриканський письменник Деймон Гелгут за роман «Обіцянка». Про це повідомляє пресслужба премії.

    «Ми раді повідомити, що переможець Букерівської премії-2021 – роман «Обіцянка» Деймона Гелгута», – йдеться у повідомленні премії.

    Гелгут вже двічі був у короткому списку премії – у 2003 та 2010 роках, однак тільки зараз його роботу було визнано. «Обіцянка» присвячена проблемі апартеїду у ПАР.

    Сам автор народився в Преторії у 1963 році, у шість років йому діагностували рак, хворобу, яку він охарактеризував як «головну, катастрофічну подію в житті». Гелгут вивчав драму в Університеті Кейптауна. Свій дебютний роман він опублікував у 17 років.

    Букерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у світі англійської літератури. Вона вручається з 1968 року. До 2013 року її вручали тільки громадянам Великої Британії, Ірландії чи Зімбабве. На даний час отримати її може автор з будь-яким громадянством, основна умова – роман повинен бути написаний англійською мовою і опублікований у Сполученому Королівстві.

    До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит.

    Читайте також: Букерівська премія-2020: перемогу здобула наймолодша в історії нагороди письменниця
    Теги: книги письменник премія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Букерівська премія оголосила переможця