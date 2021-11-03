Букерівська премія оголосила переможця

Лауреатом став південноафриканський письменник Деймон Гелгут

Володарем Букерівської премії 2021 року став південноафриканський письменник Деймон Гелгут за роман «Обіцянка». Про це повідомляє пресслужба премії.

«Ми раді повідомити, що переможець Букерівської премії-2021 – роман «Обіцянка» Деймона Гелгута», – йдеться у повідомленні премії.

We are delighted to announce that the winner of the #2021BookerPrize is 'The Promise' by Damon Galgut! Watch Damon’s winner’s interview live on the BBC now: https://t.co/AV21wqAtaD@ChattoBooks @vintagebooks @penguinrandom pic.twitter.com/TeC0WvN9k9 — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 3, 2021

Гелгут вже двічі був у короткому списку премії – у 2003 та 2010 роках, однак тільки зараз його роботу було визнано. «Обіцянка» присвячена проблемі апартеїду у ПАР.

Сам автор народився в Преторії у 1963 році, у шість років йому діагностували рак, хворобу, яку він охарактеризував як «головну, катастрофічну подію в житті». Гелгут вивчав драму в Університеті Кейптауна. Свій дебютний роман він опублікував у 17 років.

Букерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у світі англійської літератури. Вона вручається з 1968 року. До 2013 року її вручали тільки громадянам Великої Британії, Ірландії чи Зімбабве. На даний час отримати її може автор з будь-яким громадянством, основна умова – роман повинен бути написаний англійською мовою і опублікований у Сполученому Королівстві.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит.