Букерівська премія оголосила переможця

Володарем Букерівської премії 2021 року став південноафриканський письменник Деймон Гелгут за роман «Обіцянка». Про це повідомляє пресслужба премії.

«Ми раді повідомити, що переможець Букерівської премії-2021 – роман «Обіцянка» Деймона Гелгута», – йдеться у повідомленні премії.

We are delighted to announce that the winner of the #2021BookerPrize is 'The Promise' by Damon Galgut! Watch Damon’s winner’s interview live on the BBC now: https://t.co/AV21wqAtaD@ChattoBooks @vintagebooks @penguinrandom pic.twitter.com/TeC0WvN9k9