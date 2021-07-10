Голова Одеського району Барвіненко привітав Януковича з днем народження
Віктор Янукович народився 9 липня 1950 року в окупованому нині Єнакієвому
«71 сьогодні. Пам’ятаю як 60 святкували. А тепер ніхто й не згадає» – Барвіненко
Колишній член Партії регіонів, депутат Верховної Ради VI-VIII скликань, а нині голова Одеського районної ради Віталій Барвіненко вирішив привітати заочно засудженого президента-утікача Віктора Януковича з днем народження.
Відповідний допис з бравурним фото експрезидента з’явився на Фейсбуці Барвіненка в п’ятницю, 9 липня 2021 року.
«71 сьогодні. Пам’ятаю як 60 святкували. А тепер ніхто й не згадає. Sic transit gloria mundi», – написав очільник Одеської райради.
«Щоправда, текст простояв недовго – хвилини три, а потім був вилучений», – зазначає з цього приводу одеське видання Думская.net.
Але скриншот зберігся.
Барвіненко тричі був нардепом від різних партій – спочатку від БЮТ, потім від Партії регіонів, а до 2019 року від «Відродження».
Наразі Віталій Барвіненко представляє партію «Довіряй справам» одеського міського голови Геннадія Труханова.
Нагадаємо, 8 липня, печерський районний суд Києва залишив без задоволення позов експрезидента України Віктора Януковича до народної депутатки VIII скликання Ірини Луценко і телеканалу «Прямий» у справі про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.