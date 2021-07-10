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    Голова Одеського району Барвіненко привітав Януковича з днем народження

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    Віктор Янукович&nbsp;народився 9 липня 1950 року в окупованому нині Єнакієвому - Голова Одеського району Барвіненко привітав Януковича з днем народження

    Віктор Янукович народився 9 липня 1950 року в окупованому нині Єнакієвому

    Фото з відкритих джерел

    «71 сьогодні. Пам’ятаю як 60 святкували. А тепер ніхто й не згадає» – Барвіненко

    Колишній член Партії регіонів, депутат Верховної Ради VI-VIII скликань, а нині голова Одеського районної ради Віталій Барвіненко вирішив привітати заочно засудженого президента-утікача Віктора Януковича з днем народження.

    Відповідний допис з бравурним фото експрезидента з’явився на Фейсбуці Барвіненка в п’ятницю, 9 липня 2021 року.

    «71 сьогодні. Пам’ятаю як 60 святкували. А тепер ніхто й не згадає. Sic transit gloria mundi», – написав очільник Одеської райради.

    «Щоправда, текст простояв недовго – хвилини три, а потім був вилучений», – зазначає з цього приводу одеське видання Думская.net.

    Але скриншот зберігся.

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    Барвіненко тричі був нардепом від різних партій – спочатку від БЮТ, потім від Партії регіонів, а до 2019 року від «Відродження».

    Наразі Віталій Барвіненко представляє партію «Довіряй справам» одеського міського голови Геннадія Труханова.

    Нагадаємо, 8 липня, печерський районний суд Києва залишив без задоволення позов експрезидента України Віктора Януковича до народної депутатки VIII скликання Ірини Луценко і телеканалу «Прямий» у справі про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

    Теги: Віктор Янукович суд депутат Одеса райради партії
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    Голова Одеського району Барвіненко привітав Януковича з днем народження