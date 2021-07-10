Вакцина для обраних. Експерт розповів, кому в Україні дістається Pfizer

Цього тижня 27% всіх доз було витрачено в Києві

Вакцина Pfizer в Україні доступна лише для обраних. Такий висновок зробив системний аналітик Євген Істребін, проаналізувавши розподіл препарату для регіонів України. Своїми думками він поділився на сторінці у Facebook.

«Цього тижня 27% всіх доз було витрачено в Києві. Я так розумію, в Києві найбільше будинків престарілих та працівників сфери освіти. Навпаки, в Луганській, Тернопільській, Запорізькій, Закарпатській було використано всього по 1% від тижневих обсягів. Насправді, звичайно ж, ні. Просто в Києві найвища концентрація слуг народу, депутатів, чиновників, прокурорів, та інших, які живуть за рахунок платників податків, і, як я розумію, вони стоять на першій лінії боротьби з епідемією! Браво, здолаємо ковід разом!», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, німецька компанія BioNTech, яка є одним із розробників вакцини від коронавірусу Pfizer, заявила, що ефективність їхньої вакцини справді знижується через 6 місяців після отримання двох щеплень. Зараз у компанії працюють над третьою дозою препарату, яка має дати організму найвищий рівень захисту від усіх штамів коронавірусу.

Також 5 липня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що паралельно з поширенням у країні штаму Covid-19 «Дельта» спостерігається й зниження ефективності вакцини Pfizer до 64%.

Про зниження ефективності вакцини Pfizer щодо штаму «Дельта» заявляє і Вloomberg. «Протягом останніх тижнів вакцина Pfizer Inc. була менш ефективною для запобігання зараженню коронавірусом в Ізраїлі, але, як свідчать урядові дані, вона продовжує забезпечувати міцний захист від серйозних наслідків від Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, група ізраїльських вчених з компанії Bonus BioGroup в Хайфі розробила ліки, ефективні проти ураження легень при коронавірусній інфекції.