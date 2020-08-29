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    Культура

    Фестиваль «Молодість» оголосив переможців

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    &laquo;Молодість&raquo; &ndash; один із небагатьох кінофестивалів світу, який у межах карантинних обмежень проводить подію у двох форматах: live та online - Фестиваль «Молодість» оголосив переможців
    «Молодість» – один із небагатьох кінофестивалів світу, який у межах карантинних обмежень проводить подію у двох форматах: live та online

    Гран-прі розділили два фільми

    29 серпня під Аркою Дружби народів відбулась Церемонія нагородження 49-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

    Гран-прі отримали фільм Особливі прикмети / Identifying Features, Фернанда Валадес / Fernanda Valadez, Мексика, Іспанія / Mexico, Spain, 2020 та фільм Твій хід / Kuessipan, Міріам Верро / Myriam Verreault, Канада / Canada, 2019.

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    Фестиваль «Молодість» оголосив переможців
    Фестиваль «Молодість» оголосив переможців
    Фестиваль «Молодість» оголосив переможців
    Фестиваль «Молодість» оголосив переможців
    Фестиваль «Молодість» оголосив переможців
    Фестиваль «Молодість» оголосив переможців
    Фестиваль «Молодість» оголосив переможців
    Фестиваль «Молодість» оголосив переможців
    Фестиваль «Молодість» оголосив переможців
    Фестиваль «Молодість» оголосив переможців

    На події оголосили переможців усіх програм, а зірковими перформерами вечора стали співачка Злата Огнєвіч та ансамбль Сosmopolis.

    Церемонія нагородження

    «Ми змогли зробити 49 КМКФ «Молодість» в умовах пандемії. Наша команда проявила себе дуже креативно, в цій новій реальності вони поєднали онлайн зі справжнім кінофестивалем. Сподіваюся, ми подолаємо всі перешкоди. Два роки тому в нашому міжнародному журі був наш друг – художній керівник Міжнародного кінофестивалю у Мінську. Сьогодні вся його команда на барикадах, під великою загрозою їхній кінофестиваль. Свободу нашим друзям у Білорусі!» – розповів художній керівник КМКФ «Молодість» Андрій Халпахчі.

    Церемонію закрив фільм »Земля блакитна, ніби апельсин» – українська документальна картина режисерки Ірини Цілик та продюсерки Анни Капустіної. Стрічка вперше в історії українського кіно отримала нагороду за кращу режисуру у конкурсній програмі кінофестивалю «Санденс». 

    КМКФ «Молодість» – один із небагатьох кінофестивалів світу, який у межах карантинних обмежень проводить подію у двох форматах: live та online. Фестиваль триває з 22 до 30 серпня 2020 року.

    Як повідомлялося, у Білорусі у прокат виходить перший фільм українською мовою.

    Нагадаємо, український фільм про Донбас потрапив у лонгліст «європейського Оскара».

    кіно Гран-прі фестиваль фільм
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