Фестиваль «Молодість» оголосив переможців



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«Молодість» – один із небагатьох кінофестивалів світу, який у межах карантинних обмежень проводить подію у двох форматах: live та online

Гран-прі розділили два фільми

29 серпня під Аркою Дружби народів відбулась Церемонія нагородження 49-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Гран-прі отримали фільм Особливі прикмети / Identifying Features, Фернанда Валадес / Fernanda Valadez, Мексика, Іспанія / Mexico, Spain, 2020 та фільм Твій хід / Kuessipan, Міріам Верро / Myriam Verreault, Канада / Canada, 2019.

На події оголосили переможців усіх програм, а зірковими перформерами вечора стали співачка Злата Огнєвіч та ансамбль Сosmopolis.

Церемонія нагородження

«Ми змогли зробити 49 КМКФ «Молодість» в умовах пандемії. Наша команда проявила себе дуже креативно, в цій новій реальності вони поєднали онлайн зі справжнім кінофестивалем. Сподіваюся, ми подолаємо всі перешкоди. Два роки тому в нашому міжнародному журі був наш друг – художній керівник Міжнародного кінофестивалю у Мінську. Сьогодні вся його команда на барикадах, під великою загрозою їхній кінофестиваль. Свободу нашим друзям у Білорусі!» – розповів художній керівник КМКФ «Молодість» Андрій Халпахчі.

Церемонію закрив фільм »Земля блакитна, ніби апельсин» – українська документальна картина режисерки Ірини Цілик та продюсерки Анни Капустіної. Стрічка вперше в історії українського кіно отримала нагороду за кращу режисуру у конкурсній програмі кінофестивалю «Санденс».

КМКФ «Молодість» – один із небагатьох кінофестивалів світу, який у межах карантинних обмежень проводить подію у двох форматах: live та online. Фестиваль триває з 22 до 30 серпня 2020 року.

Як повідомлялося, у Білорусі у прокат виходить перший фільм українською мовою.

Нагадаємо, український фільм про Донбас потрапив у лонгліст «європейського Оскара».