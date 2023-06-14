Фільм «20 днів у Маріуполі» здобув нагороди на міжнародному фестивалі

«20 днів у Маріуполі» отримав нагороди журі і глядацьких симпатій на Docudays UA

Стрічка розповідає болісну історію про 20 днів, які режисер Мстислав Чернов та його колеги провели в Маріуполі, висвітлюючи події війни

Фільм українського режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав нагороди журі і глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Як відзначило відомство, документальна стрічка показує важку роботу репортерів у гарячих точках та розповідає болісну історію про 20 днів, які Мстислав Чернов та його колеги провели в Маріуполі, висвітлюючи події війни.

«Такі перемоги на міжнародній арені – велика цінність. Такі роботи – не лише частина нашої сучасної реальності, але й голос, що розповідає світу про звірства росіян та приклади мужності українців у цій страшній війні», – підкреслив Мінкульт.

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Нагадаємо, 2 травня у Нью-Йорку в межах Усесвітнього дня свободи слова відбувся прем'єрний показ стрічки «20 днів у Маріуполі».