Скандальне звільнення керівника театру Лесі Українки. Мінкульт наполягає: Резнікович сам утік з країни

85-річний режисер сам написав заяву на звільнення, а тепер через суд намагається відіграти ситуацію назад

У Міністерстві культури наполягають: іменитий режисер втік за кордон і не збирався повертатися

Шевченківський районний суд Києва витребовує у прикордонників дані про перетин держкордону екскерівником Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки, Героєм України Михайлом Резніковичем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 22 травня.

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За інформацією представника Мінкульту Сергія Мнацаканяна, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України режисер Резнікович виїхав за кордон і не збирався повертатись до керування театром. Більше того звільнення з посади відомого театрала відбулось за його ініціативою, наголосили у відомстві.

Тому суд за наполяганням Міністерства культури та інформації зобов’язав Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби надати інформацію про перетин кордону з 24 лютого 2022 року до 30 грудня 2022 року громадянином України Михайлом Резніковичем.

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Михайло Резнікович – Народний артист та Герой України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, академік-співзасновник Національної академії мистецтв України. На посаді гендиректора – художнього керівника театру перебував із 1994 року. Працював на радіо, телебаченні, зняв кілька кінострічок. Має сина Олексія, який до 2019 року був одним із топменеджерів російської Альфагруп. Резнікович-молодший управляв телекомунікаційним бізнесом цієї кремлівської бізнесгрупи.

Як повідомляв «Главком», 30 грудня 2022 року Михайло Резнікович залишив посаду керівника драматичного театру, який очолював 28 років.

А вже 6 лютого 2023 року ексрежисер через свого представника подав позов до суду. У ньому він оскаржує наказ Міністерства культури та інформаційної політики від 29 грудня 2022 року про своє звільнення, а також вимагає зобов’язати міністерство поновити його на роботі.

Окрім цього, 85-річний Резнікович подав заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу Мінкульту про його звільнення. Однак Феміда залишила цю заяву без задоволення.

Нагадаємо, що 2021 року Михайло Резнікович укотре переміг в конкурсі на керівну посаду. Очолювати драмтеатр він мав найближчі п'ять років.

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Нині режисер регулярно публікує дописи у соцмережах, де критикує нові порядку у театрі, яким керував довгі роки. Нагадаємо, Національний театр Лесі Українки з початком війни викинув зі своєї назви словосполучення «російської драми», та припинив показу російськомовних вистав, які складали 99% репертуару. Нині колектив грає нові україномовні постановки, а старі оновлює державною мовою і повертає в афішу.