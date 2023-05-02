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У США відбулася презентація фільму «20 днів у Маріуполі» (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У США відбулася презентація фільму «20 днів у Маріуполі» (фото)
Мстислав Чернов вивіз із Маріуполя відеоматеріали, які стали основою документального фільму
фото: НСЖУ

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» показує, як Маріуполь переживав перші тижні російського вторгнення

У Нью-Йорку в рамках Усесвітнього дня свободи слова відбувся показ стрічки «20 днів у Маріуполі». Про це повідомляє Національна спілка журналістів.

Показ, який організувала PEN America, пройшов у будинку, де мешкала родина 32-го президента США Франкліна Делано Рузвельта, і зібрав захисників свободи слова і провідних журналістів. Захід, зокрема, відвідали генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азулє, перша віце-президентка і виконавча редакторка Associated Press Джулі Пейс, а також голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

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Голова НСЖУ вручив організації PEN America символічний подарунок – український прапор, підписаний маріупольськими журналістами, з побажаннями перемоги України і подякою американцям та всім людям демократичного світу за їхню підтримку.

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У США відбулася презентація фільму «20 днів у Маріуполі» (фото) фото 3

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» показує, як Маріуполь переживав перші тижні російського вторгнення – обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку. Фільм, створений Мстиславом Черновим, агенцією Associated Press і Frontline.

Мстислав Чернов разом із фотографом Євгеном Малолєткою і продюсеркою Василісою Степаненко прибули до Маріуполя 24 лютого за годину до початку вторгнення як команда Associated Press. Вони фіксували все, що відбувається у місті – гуманітарну катастрофу, викликану облогою, масові поховання мирних мешканців, злочини російських військ, роботу лікарів. Вони першими показали світу наслідки бомбардування пологового будинку №3.

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15 березня команда AP залишила Маріуполь через гуманітарний коридор. Відеоматеріали, які Чернов вивіз із Маріуполя, стали основою документального фільму.

До слова, раніше повідомлялося, що головний приз кінофестивалю в Німеччині отримав фільм про захоплення росіянами ЧАЕС.

Теги: США Маріуполь фільм

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