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    Франція передасть оригінал щоденника Пилипа Орлика для експозиції в Батурині

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    Щоденник Пилипа Орлика &laquo;Діаріуш&raquo; буде виставлений в Національному музеї &laquo;Гетьманська столиця&raquo; - Франція передасть оригінал щоденника Пилипа Орлика для експозиції в Батурині
    Щоденник Пилипа Орлика «Діаріуш» буде виставлений в Національному музеї «Гетьманська столиця»
    фото з відкритих джерел

    «Діаріуш» Пилипа Орлика охоплює кілька років життя гетьмана у вигнанні, описуючи як його особисте життя, так і політичну діяльність

    Франція передасть Україні оригінал щоденника гетьмана Пилипа Орлика. Він буде виставлений на експозиції в Національному музеї «Гетьманська столиця» в Батурині (Чернігівська область). Про це повідомляється пресслужба МЗС в Facebook.

    Повідомляється, що щоденник зберігається в архіві Міністерства Європи та закордонних справ Франції. Міністри закордонних справ домовилися організувати експозицію «Діаріуша».

    «Сподіваюся, що восени унікальний щоденник українського гетьмана вперше за майже 300 років після створення прибуде до незалежної і суверенної Української держави. Це буде історична подія для України», – зазначив міністр Дмитро Кулеба.

    «Діаріуш» Пилипа Орлика охоплює кілька років життя гетьмана у вигнанні, описуючи як його особисте життя, так і політичну діяльність. Щоденник датується 1720-1733 роками і є важливим історичним джерелом середини XVIII століття.

    Нагадаємо, минулого року Швеція передавала для експозиції в Україні оригінал Конституції Пилипа Орлика. Його можна було побачити в Софійському соборі в Києві.

    Теги: МЗС Франція музеї
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    Франція передасть оригінал щоденника Пилипа Орлика для експозиції в Батурині