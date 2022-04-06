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    Головний театральний виш країни припинив готувати російськомовних акторів

    Київський національний університет театру, кіно і телебачення не готуватиме кадри для російськомовних театрів - Головний театральний виш країни припинив готувати російськомовних акторів
    Київський національний університет театру, кіно і телебачення не готуватиме кадри для російськомовних театрів
    фото з відкритих джерел

    Викладати навчальні дисципліни з циклу професійної підготовки в університеті будуть державною мовою

    Київський національний університет театру, кiно і телебачення іменi І. К. Карпенка-Карого припинив підготовку акторів для російськомовних театрів. Про це повідомляє у Фейсбуці критик театру і кіно Олег Вергеліс.

    Карпенко-Карий в хроніках війни. Університет... припинив підготовку акторів для російськомовних театрів, яких вже майже не залишилося», – написав Вергеліс.

    Він також виставив наказ, який було видано 25 березня.

    У наказі зазначається, що Київський національний університет театру, кiно і телебачення іменi І. К. Карпенка-Карого у зв'язку з воєнним станом і відповідно до рішення Вченої ради припинив підготовку акторів для російськомовних театрів.

    До слова, 17 березня, стало відомо, що в результаті ракетного обстрілу у Києві загинула відома українська акторка Оксана Швець.

    Теги: росія окупанти телебачення кіно війна наказ Україна університет окупація #stoprussia
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    Головний театральний виш країни припинив готувати російськомовних акторів