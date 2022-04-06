Головний театральний виш країни припинив готувати російськомовних акторів

Київський національний університет театру, кіно і телебачення не готуватиме кадри для російськомовних театрів

Викладати навчальні дисципліни з циклу професійної підготовки в університеті будуть державною мовою

Київський національний університет театру, кiно і телебачення іменi І. К. Карпенка-Карого припинив підготовку акторів для російськомовних театрів. Про це повідомляє у Фейсбуці критик театру і кіно Олег Вергеліс.

Карпенко-Карий в хроніках війни. Університет... припинив підготовку акторів для російськомовних театрів, яких вже майже не залишилося», – написав Вергеліс.

Він також виставив наказ, який було видано 25 березня.

У наказі зазначається, що Київський національний університет театру, кiно і телебачення іменi І. К. Карпенка-Карого у зв'язку з воєнним станом і відповідно до рішення Вченої ради припинив підготовку акторів для російськомовних театрів.

До слова, 17 березня, стало відомо, що в результаті ракетного обстрілу у Києві загинула відома українська акторка Оксана Швець.