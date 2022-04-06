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    Евакуйовано майже 5 тис. людей: Верещук про евакуацію та гумкоридори

    Гуманітарними коридорами в середу евакуйовано 4 892 людини - Евакуйовано майже 5 тис. людей: Верещук про евакуацію та гумкоридори
    Гуманітарними коридорами в середу евакуйовано 4 892 людини
    фото з відкритих джерел

    З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 686 людей

    З небезпечних населених пунктів України 6 квітня евакуювали 4 892 людини. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Телеграмі.

    «З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 686 людей. З них 1 171 людина – з Маріуполя та 2 515 людей з міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе», – розповіла вона.

    По Луганській області: з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське евакуйовано 1206 людей.

    За словами Верещук, із Запоріжжя також виїхала колона з 11 автобусів для евакуації мешканців Мелітополя та Токмака. Автобуси зараз знаходяться в місті Василівка і продовжать рух 7 квітня. Крім цього, із Запоріжжя вирушать автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ.

    Нагадаємо, напередодні із Маріуполя вдалося вирватися 1 496 людям: Верещук підсумувала роботу гуманітарних коридорів 5 квітня.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Евакуйовано майже 5 тис. людей: Верещук про евакуацію та гумкоридори