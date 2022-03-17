Під час бомбардування Києва загинула актриса Молодого театру (фото)

Під час ракетного обстрілу у Києві загинула відома українська акторка

Оксана Швець перебувала на момент обстрілу у житловому будинку

Сьогодні, 17 березня, стало відомо, що в результаті ракетного обстрілу у Києві загинула відома українська акторка Оксана Швець. Про загибель Заслуженої артистки України повідомили на офіційній сторінці Молодого театру, у якому Швець грала.

На момент обстрілу знаменитість перебувала у житловому будинку.

«Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю!» – йдеться у повідомленні.

Відомий театральний критик Олег Вергеліс повідомив, що акторка 10 лютого відзначала свій день народження.

Оксана Швець у театрі працювала з перших років становлення Молодіжного (згодом Молодого) .

Її перша вистава – «З весною я до тебе повернусь» режисера Олександра Заболотного – історично є і першою виставою Київського Молодіжного театру.Оксана згодом грала у виставах «Дума про любов» режисера Олександра Заболотного, «Сірано де Бержерак» «Слово о полку Ігоревім», «Репортаж»,«Маленька футбольна команда», «Марат-Сад», «За двома зайцями» режисера Віктора Шулакова, «Диктатура совісті» режисера Леся Танюка. Остання помітна робота бідної Оксани у виставі режисера Андрія Білоуса «Зачарований» за п'єсою Івана Карпенка-Карого «Безталанна».

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