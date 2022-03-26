Лідер «Бумбоксу» отримав поранення внаслідок обстрілу (фото)

Музикант в перші дні вторгнення РФ в Україну пішов в тероборону

Український співак Андрій Хливнюк, який є фронтменом гурту «Бумбокс«, отримав поранення під час обстрілу з боку російських окупантів. Про це сам артист повідомив в своєму Instagram-акаунті, опублікувавши фото, на яких йому надають першу медичну допомогу.

На знімках видно, що це, ймовірніше за все, осколкове поранення. Зачепило обличчя під правим оком.

«Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти», – написав Андрій Хливнюк, повідомивши про своє поранення.

«На жаль наша колона втратила два пікапи, але я вірю, що наші волонтери з цим впораються», – додав артист.

До слова, окупанти поранили українського військового журналіста, кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

До слова, одеський співак Коля Серга, який вступив до лав захисників міста, виконав свій варіант знаменитої пісні «Шаланды, полные кефали» на тлі Оперного театру.

У коментарях сотні слухачів визнають, що тепер наспівуватимуть слова пісні найближчі кілька днів. Особливо слова, де путіну кажуть, що він звичайний поц.