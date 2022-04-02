Нардеп написав пісню про війну та зібрав мільйон переглядів (відео)

Павло Сушко заграв на гітарі та виконав власний твір

Народний депутат Павло Сушко, заступник голови фракції «Слуга народу» написав пісню про війну. Він виконав власний твір, граючи на гітарі. Пісню присвячено російському льотчику-вбивці.

«Біль, який неможливо описати на словах. Передав у пісні. Написав її у Місті-герої Харкові 9 березня», – написав Сушко на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, відео буквально за день набрало понад мільйон переглядів у Facebook.

Раніше відомий телеведучий Дмитро Комаров оприлюднив відео із щойно звільненої Бучі на Київщині. Він показав, як рашисти влаштували собі командний пункт просто під багатоповерхівкою та розповів, що тут замінували все довкола, навіть дитячі майданчики.