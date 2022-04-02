Італія готова стати гарантом безпеки для України – міністр

У Римі готуються до відмови від російських енергоносіїв

Про готовність Італії стати гарантом безпеки нейтрального статусу України заявив міністр закордонних справ цієї країни Луїджі Ді Майо. Як повідомляє La Repubblica, глава МЗС також додав, що Рим націлений відмовитися від російських енергоносіїв.

«Італійський уряд готовий зробити свій внесок у мирний процес та гарантувати нейтралітет України», – цитує видання Ді Майо.

Міністр підкреслив, що Італія підтримує продовження переговорів України і Росії. Він високо оцінив вжиті Туреччиною дії.

Глава МЗС також зазначив, що Італія підготувала план енергобезпеки і націлена на віддалення від російського ринку. У зв'язку з цим Рим планує посилити співпрацю з країнами Середземноморського регіону.

Нагадаємо, раніше Туреччина заявила про готовність стати гарантом безпеки України.

Також повідомлялося, що переговори з країнами, яких Україна хоче бачити підписантами гарантій безпеки, проводить голова офісу президента Андрій Єрмак.